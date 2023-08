Editora de 'Harry Potter' morre em tragédia no mar: "Arremessada"

A editora Adrienne Vaughan, que era presidente da Bloomsburry US e foi uma das editoras dos livros da saga Harry Potter, morreu aos 45 anos. Na Itália, ela sofreu um acidente no mar durante um passeio de barco e não sobreviveu.

De acordo com a imprensa internacional, Adrienne estava em um passeio de barco na Costa Amalfitana com sua família quando a embarcação colidiu com um veleiro. Com o impacto, ela foi arremessada ao mar e caiu em cima das hélices do veleiro. Devido aos graves ferimentos, ela morreu antes de chegar no hospital.

Uma pessoa que estava no veleiro descreveu a cena de quando a editora foi tirada do mar. “Ela não tinha um braço e a nuca estava branca, como se não houvesse sangue”, disse um barman. O marido dela também ficou com ferimentos, mas sobreviveu e está no hospital após passar por uma cirurgia. Os filhos deles, de 14 e 11 anos, não se machucaram.

Agora, as autoridades locais fazem a investigação para entender o que causou a colisão entre as embarcações.

