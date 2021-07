Da Redação

É uma pessoa moderna, com atitudes arrojadas

Quem nasceu hoje

É uma pessoa moderna, com atitudes arrojadas. Tem uma personalidade marcante e conseguirá sucesso em carreiras dinâmicas. Terá muitos amigos, pois tem facilidade em se comunicar. É afetuoso, talentoso e alegre.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina e cuidados para não perder o equilíbrio emocional. Adie as negociações para quando estiver melhor posicionado. Fique dentro do orçamento financeiro. Saúde em leve baixa.

Áries – Chegou o momento de lutar pela sua independência profissional. Apoio da família de sócios ou parceiros. Novidades sobre as finanças e problemas que o incomodavam. Tente na loteria. C. 606 M. 1590

Touro – Redobre sua atenção com os problemas domésticos. Não crie dificuldades e espere colaboração de Libra e Peixes. As finanças caminham para a estabilidade. Harmonia com seu amor. C. 969 M. 8041

Gêmeos – As influências astrais abrem caminhos para a estabilidade profissional e equilíbrio financeiro. Em alta novos negócios e apoio aos projetos ligados a sociedades. Evite o pessimismo e aproveite. C. 118 M. 2356

Câncer – A sua vida social será intensa. O astral profissional tende a melhorar. Amor cheio de inspiração. Use sua intuição para realizar mudanças no seu lar. Dinheiro inesperado, pode ser de jogos. C. 544 M. 9278

Leão – Você terá a partir de hoje a presença de Vênus na sua segunda casa. Melhora profissional, financeira e oportunidades de acertar seus negócios. Chances de compra de imóvel e parceria comercial. C. 837 M. 5614

Virgem – A partir de hoje Vênus passa a transitar no seu signo e mesmo que o Sol não favoreça, você conseguirá ter um bom relacionamento no trabalho. A família estará mais receptiva assim como seu amor. C. 073 M. 3427

Libra – A presença de Vênus na sua desfavorável 12ª casa, traz desafios que terá que contornar. Prestígio em baixa no trabalho com parentes. Não se sinta desprotegido, ao contrário colabore com todos e com seu amor. C. 416 M. 7829

Escorpião – Você estará motivado a iniciar trabalhos, negócios e até mudanças no seu lar. Conte com o sucesso, pois terá melhora na condução dos seus empreendimentos. Intuição de novos ganhos. C. 792 M. 0434

Sagitário – A influência do Sol na sua positiva nona casa é sinal de sucesso e da estabilidade profissional e financeira. Harmonia na relação afetiva. Excelente para compras, viagens e acertos familiares. C. 581 M. 4176

Capricórnio – Dia de alerta. Não entre discussões com Virgem e Libra. Desfavorável para compras, viagens e decisões profissionais. Cuidado com problemas envolvendo dinheiro. C. 252 M. 9783

Aquário – Você passará muito bem o dia e deve se programar para o alerta que inicia às 21h14. Mas, hoje pode sair para compras, negócios e dar apoio à família. No amor evite os ciúmes. C. 330 M. 5565

Peixes – O seu círculo de amigos pode mudar e trazer alegrias. Oportunidades para quem é dono do seu negócio. Finanças em fase de crescimento. Conte com Gêmeos e Áries. Amor equilibrado. C. 625 M. 1903