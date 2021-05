Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade marcante. Alcançará sucesso nas carreiras ligadas ao grande público. Não é apegado as coisas matérias, pois tem vocação para ajudar os mais necessitados. É correto, solícito e enérgico.

Alerta

A partir das 09h44, os geminianos começam a receber a influência negativa do alerta no trabalho e vida pessoal. Serão dois dias e meio de cuidados. Não entre em discussões com seu par afetivo. Finanças neutras. Saúde em leve baixa.

Áries – Dia que estará simpático e popular abrindo espaço para se acertar com as pessoas, incluindo quem o pressionava. Amor com surpresas. Excelente entrada de dinheiro e de negócios. C. 864 M. 5636

Touro – Você sai do alerta cedo, e pode levar adiante novos negócios e o trabalho. Momento para ganhar mais e resolver os assuntos domésticos. Amor com novas sensações de paixão. C. 699 M. 4150

Gêmeos – Dia de alerta, não tente resolver problemas de negócios ou do trabalho. Daqui alguns dias estará sob proteção do Sol. Tendência a reprimir seus desejos. Não alimente mágoas. Fique na rotina. C. 922 M. 0583

Câncer – Você tem alguns planetas o desfavorecendo, mas nem por isso deve criar problemas. Fé e confiança transformarão seus pensamentos. A pessoa amada esta exigente e meio desligada. C. 753 M. 8225

Leão – Neste período os astros indicam que esta mais sensível às necessidades das pessoas com as quais negocia. Trabalhar em equipe será gratificante. C. 576 M. 3708

Virgem – O dia favorece relações de amizade e de acordos financeiros. Positivo para viagens, início de negócios e até mudanças no trabalho. É hora de viver melhor com a pessoa amada. C. 386 M. 4019

Libra – O dia começa tenso no lar, cuidado para não impor suas vontades. A influência da oitava casa traz muitas mudanças no seu trabalho e negócios. Leve tudo com equilíbrio. Paixão no amor. C. 951 M. 6472

Escorpião – Poderá iniciar uma parceria comercial, o trabalho vem com boas mudanças. Aproveite para ganhar mais e captar novos negócios. Emoções positivas com a família. C. 048 M. 9367

Sagitário – Aproveite o dia e organize assuntos que fazem parte da rotina doméstica. Dê apoio a Gêmeos e Câncer. Colaboração espontânea no trabalho e negócios, e com isso vem o sucesso. C. 405 M. 1871

Capricórnio – Período muito especial. Mostre sua garra. Terá todas as chances que quiser na vida profissional. Aposte nas mudanças. Lar e amor com estímulos. Tente em jogos e loteria. C. 613 M. 0944

Aquário – Dia propício para acertar assuntos ligados à família. Positivo para compras domésticas. Organize compra, venda, reforma ou mudança de residência. Felicidade total com o seu amor. C. 237 M. 7195

Peixes – Dia harmonioso no trabalho, pode investir nos negócios. Aproveite o momento e aceite apoio de sócios ou superiores. Pense em realizar mudanças ou ampliar seus projetos. Amor em destaque. C. 101 M. 2681