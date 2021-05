Continua após publicidade

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com atitudes arrojadas. Tem uma personalidade marcante e conseguirá sucesso em carreiras dinâmicas. Terá muitos amigos, pois tem facilidade em se comunicar. É afetuoso, talentoso e alegre.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada nesse período negativo. Cuidado para não entrar no vermelho com gastos fora do orçamento. Não interfira na vida das pessoas à sua volta. Saúde em baixa.

Áries – Dia que terá que ajustar alguns problemas do trabalho. Não crie atritos com Sagitário e Peixes. O relacionamento familiar tem tudo para atravessar um clima de cordialidade. Vênus, dá força para o amor. C. 158 M. 3700

Touro – Boas oportunidades no trabalho, com mudanças nos negócios. Cresce o saldo bancário. Horizontes se abrem para novos compromissos com a família. Satisfação com a vida afetiva. C. 240 M. 1379

Gêmeos – A união do Sol, Vênus e Mercúrio propiciam um período de crescimento nos negócios, trabalho e família. Aceite a colaboração para mudar o rumo dos empreendimentos. Vem muito amor. C. 773 M. 0167

Câncer – O Sol no signo de Gêmeos pede que não saia da rotina. Evite problemas no ambiente de trabalho e no lar. Sua impulsividade pode provocar brigas com seu amor. Saúde equilibrada. C. 667 M. 8098

Leão – Dia que estará pronto para resolver problemas da família. Não se desespere esta tudo bem. Trabalho com equilíbrio, assim como as finanças. Nativos de Aquário e Peixes serão os melhores amigos. C. 407 M. 2684

Virgem – O momento traz prestígio com sócios, colegas ou superiores. Alto astral para melhorar as finanças. Ótimo para iniciar negócios, sair para compras e viagens. Favorável para estar com seu amor. C. 911 M. 6855

Libra – A fase indica sucesso profissional, início de negócios ou parcerias. Suas finanças melhoram muito. Chances de resolver problemas da área familiar. Felicidade total no seu coração. C. 036 M. 4481

Escorpião – Você esta de bem com a vida, a Lua no seu signo traz mudanças no lar e novas oportunidades no trabalho. Muita energia profissional, êxito nos negócios ligados a Gêmeos e Touro. Amor vibrante. C. 801 M. 5618

Sagitário – O dia é de alerta, a Lua esta no seu signo. Cuidados com a saúde. Fase que você engorda acima do normal. Não negocie, viaje ou realize compras à prazo. Seja amável com o seu amor. C. 429 M. 3992

Capricórnio – Dia especial para realizar alterações no lar, como reforma e até mudança de residência. Sinais de sucesso nas finanças. Conseguirá acertar seu trabalho. Mais amável terá alegrias com seu amor. C. 652 M. 2233

Aquário – Você esta protegido pelos astros e resolverá a maior parte dos problemas. Bom astral para trabalhar em equipe. No amor não há com que se preocupar. Novas energias e muita saúde. C. 594 M. 9725

Peixes – O seu astral indica sucesso no trabalho com aumento das responsabilidades. Colabore com alguém da família. Positivo para compras e viagens. Felicidades com seu amor. C. 385 M. 7546