Continua após publicidade

Quem nasceu hoje

É um guerreiro e vencerá as mais difíceis batalhas. A sua forte personalidade o fará com que se destaque e alcance todos os objetivos. As profissões liberais são as mais indicadas para esse nativo por ter um forte intelecto. Intenso, místico e afetuoso.

Alerta

Os piscianos continuam no alerta, e a indicação continua para ter cuidados durante este período. Não deixe que a irritação interfira na hora de tomar decisões profissionais. Algumas desavenças podem deixá-lo para baixo no amor.

Áries – Marte, indica uma fase de paciência no convívio profissional e familiar. Organize as finanças e pense em novos negócios. A vida amorosa estará excelente. Não peça favores a Peixes. C. 214 M. 5485

Touro – O seu otimismo com o sucesso profissional repercutirá nas finanças. Fase de compras, negócios, início e acertos de trabalhos. Amor sem obstáculos. Saúde ótima. C. 370 M. 0921

Gêmeos – Dia positivo com profissões liberais e contato com o público. Pode realizar mudanças e iniciar projetos. Forte ligação com Sagitário e Leão. Muita atenção do seu amor e da família. C. 638 M. 2243

Câncer – Você já sentiu que a fase é conturbada, o Sol no seu inferno astral cria problemas dos mais diversos. Essa influência pede que seja menos exigente com a família e seu amor. Leve tudo com atenção. C. 7827M. 8654

Leão – O ideal é se preparar e evitar futuros aborrecimentos. Amanhã Vênus, vai transitar na sua desfavorável 12ª casa. Não se irrite. Tenha cuidado com o que fala, não discuta com a família e seu amor. C. 526 M. 1068

Virgem – Você esta bem e continua por um bom período. Mudanças positivas no trabalho e negócios. Mesmo diante das dificuldades, vencerá todos os embates. Forte magnetismo sexual. C. 959 M. 6507

Libra – O período continua positivo e o sucesso profissional e financeiro o acompanham. Fase para compras e novos compromissos com a família. Tente em jogos e loteria. Carinhos do seu amor. C. 615 M. 2456

Escorpião – Você estará envolvido com assuntos domésticos. Seja mais atencioso e vá em busca de apoio financeiro. Seu astral não poderia ser melhor com as amizades, pense em parceria comercial. Amor feliz. C. 103 M. 4698

Sagitário – Você recebe ajuda que precisa no seu trabalho. Êxito para quem tem sociedade ou parceria. Necessidade de quebrar a rotina, procure pela família. Apoio financeiro de Gêmeos e Câncer. C. 477 M. 0382

Capricórnio – A vida profissional esta ativada pelo Sol, trazendo oportunidades de acertar os problemas. Inicie trabalhos, mude o rumo dos negócios. Segurança no amor. C. 841 M. 3710

Aquário – A Lua esta no seu signo e traz boas energias para sua saúde. Mudanças positivas e bons contatos à vista. Os astros protegem as novas ações profissionais e financeiras. Tente em jogos. C. 369 M. 7174

Peixes – Dia de alerta, não conte com mudanças no trabalho ou negócios. Fase que pode perder amigos. Desfavorável para viagens, compras e visitas. A família esta exigente. Sensibilidade à crítica. C. 092 M. 9839