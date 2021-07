Da Redação

É um guerreiro, e nada o fará desistir de um objetivo

É um guerreiro, e nada o fará desistir de um objetivo. A liderança é dos pontos fortes deste nativo. Estará sempre ao lado da família. Adora a competição e não para no primeiro obstáculo. Vigoroso, interessado e companheiro.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta, e o mais indicado é a rotina no trabalho. Procure ficar dentro do orçamento financeiro. No amor, evite ser autoritário quando estiver com a pessoa amada. Saúde em leve baixa.

Áries – Dia de alerta, a Lua transita na sua desfavorável 12ª casa. O ideal é rotina, evite discussões. Não queira impor suas vontades. Cuide da saúde. Nada de segredos com seu amor. C. 167 M. 6340

Touro – Disposição para resolver os problemas domésticos. Pode sair para compras, negócios com a família e visitar parentes. Vênus traz paixão e muita paz na sua vida afetiva. Organismo perfeito. C. 646 M. 4935

Gêmeos – Siga sua intuição nos negócios e trabalho. Conseguirá colocar tudo em ordem e até pensar em alguma mudança. Seu astral no amor pode sofrer interferências, não fale sobre sua vida afetiva. C. 879 M. 7791

Câncer – O dia é positivo no trabalho e no seu lar. Conseguirá resolver os problemas, incluindo o relacionamento com parentes. Maior responsabilidade nos negócios. Vem mais dinheiro. C. 392 M. 8414

Leão – O Sol renova suas energias, é o período do seu aniversário. Tudo o que você quiser conseguirá conquistar. Apoio no trabalho. Algumas mudanças no amor, com bons resultados. Conte com aquário. C. 736 M. 3109

Virgem – O período exige mais atenção aos novos projetos de trabalho. O ideal é ir devagar, pois Sol, Marte e Mercúrio estão na sua desfavorável 12ª casa. Não abuse da sorte, organize, planeje e espere. C. 028 M. 1253

Libra – Você tem um período neutro nas finanças e no amor. Vênus, pede cautela com novos gastos. Apague as mágoas do passado e viva melhor com seu par afetivo. Não espere muito profissionalmente. C. 655 M. 0726

Escorpião – Dia positivo para novos trabalhos, compras e início de negócios em parceria. Oportunidades de acertar suas contas. Você esta amável e conseguirá dominar problemas domésticos e afetivos. C. 998 M. 0477

Sagitário – Bom astral com as finanças. O momento abre espaço para resolver problemas com sua família. Pode esperar novos lucros. Conte com Câncer, Gêmeos e Aquário. Ótimo para negócios imobiliários. C. 480 M. 2518

Capricórnio – Dia que estará um tanto exigente com pessoas do seu trabalho. Não crie atritos com Virgem, Libra e Áries. Não desanime diante de obstáculos no setor financeiro. Com certeza dará conta do recado. C. 212 M. 9081

Aquário – O astral é favorável para aumentar a responsabilidade e melhorar o setor financeiro. Nativos de Gêmeos e Leão serão os parceiros ideais. Sucesso na conquista do amor. Cuide da pele e cabelos. C. 501 M. 3862

Peixes – Você tem um bom dia no trabalho e lar. Facilidade para lidar com o público. Colaboração de sócios ou empregados. Vênus, indica possibilidade de conquista afetiva. C. 754M. 5623