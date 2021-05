Continua após publicidade

Quem nasceu hoje

É um aventureiro por natureza, e não teme as adversidades da vida. Busca o sucesso em todos os seus atos. Sua personalidade marcante fará deste nativo um vencedor. Está sempre ajudando os mais necessitados. Inteligente, carinhoso e vigoroso.

Alerta

Os escorpianos ficam no alerta até o final da noite e a rotina deve ser sua aliada nesta fase negativa. Evite negociar, fazer compras no crediário ou pedir empréstimo financeiro. No amor, a possessividade pode comprometer a vida a dois.

Áries – As vibrações astrais indicam ajuda dos amigos na vida profissional. Chances de iniciar sociedade comercial ou parcerias. Positivo para acertar seu relacionamento que toma rumos de convivência. Saúde ótima. C. 306 M. 5579

Touro – A sorte está ao seu lado. Procure ser otimista e tudo dará certo no trabalho e negócios. Novas oportunidades financeiras. Aproxime-se mais da família. Dê apoio a Câncer e libra. Amor para os desimpedidos. C. 423 M. 8091

Gêmeos – Use sua energia para organizar, mudar, iniciar negócios ou trabalho. Oportunidades de melhorar sua profissão. Seu organismo começa a se livrar das tensões. Amor vibrante. C. 972 M. 2468

Câncer – Fase em que deve viver dentro de um maior otimismo. Conseguirá resolver um problema doméstico. A sua força astral reside na presença de Marte, que o faz mais determinado e rápido nas decisões. C. 510 M. 1847

Leão – Você está com um brilho especial que ajudará na conquista de novos espaços nos negócios e trabalho. Amigos, família e seu amor, todos estão ao seu lado. Aproveite para se livrar dos problemas. C. 761 M. 4613

Virgem – Dia que estará mais comunicativo e com pique para dar continuidade nos negócios e trabalho. Sua imaginação esta a mil por hora. Fase de sucesso, amor, saúde e muita paz com a família. C. 177 M. 7384

Libra – A Lua no seu signo equilibra a vida familiar e você resolverá todos os problemas financeiros. A presença de vários planetas na sua nona casa traz uma das melhores fases do ano. Dê uma boa relaxada. Paixão total. C. 694 M. 3928

Escorpião – Você ainda esta no alerta e não deve sair da rotina. Medite, relaxe e evite qualquer tipo de alteração nos negócios e trabalho. Deixe a ansiedade de lado. Adie compras, viagens ou mudanças no seu lar. C. 287 M. 0755

Sagitário – O dia reserva grande progresso, por isso vá em frente com seus negócios e trabalho. Não adie decisões no setor familiar. A noite você entrará no alerta e precisará se organizar para esse período. C. 315 M. 8902

Capricórnio – Dia em que poderá contar com apoio de amigos, sócios e parceiros no seu trabalho e negócios. Pode aceitar colaboração de nativos de Gêmeos e Aquário. Clima romântico com seu amor. C. 859 M. 9234

Aquário – Abra-se mais com as pessoas do seu trabalho e negócios para que eles descubram que você é gentil e companheiro. Dia positivo com a família. Amor com carinhos. Pode tentar em jogos e sorteios. C. 043 M. 6126

Peixes – Fase em que estará mais preocupado com a família. Positivo para compras domésticas e até mudanças na decoração de sua casa. Clima romântico com seu amor. Dê apoio a nativos de Escorpião e Gêmeos. C. 638 M. 5340