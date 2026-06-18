"É pique" e "Capetá": erros de pronúncia de menina cantando música da Seleção viralizam







Um vídeo da pequena Laura viralizou nas redes sociais após a menina se confundir e errar a pronúncia dos nomes dos jogadores da Seleção Brasileira.

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Nas imagens, divulgadas pelo pai da criança, Hyago Stein, ela aparece cantando um dos principais hits da torcida para a Copa do Mundo de 2026, divertindo milhares de internautas com suas adaptações inesperadas.

A música em questão é "Brasil com S", produzida pelo DJ M4IA, que se tornou popular ao exaltar o elenco convocado para buscar o hexacampeonato mundial este ano. A letra cita nominalmente cada atleta, momento em que Laurinha acaba trocando as palavras.

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Vídeo da pequena Laura viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram @hyagostein Vídeo da pequena Laura viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram @hyagostein

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Entre os erros que mais chamaram a atenção e geraram risadas na web, estão o chamado ao atacante Endrick, que virou “é pique”, e ao camisa 20, Lucas Paquetá, rebatizado pela menina como “capetá". Nos comentários da publicação, usuários brincaram com a situação, com uma internauta destacando que, com a escalação montada por Laura, o Brasil certamente ganharia a Copa.