Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
ASSISTA

"É pique" e "Capetá": erros de pronúncia de menina cantando música da Seleção viralizam

Gravação compartilhada pelo pai da criança mostra versão hilária de "Brasil com S" e conquista as redes sociais

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 14:32:38 Editado em 18.06.2026, 14:32:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline



Um vídeo da pequena Laura viralizou nas redes sociais após a menina se confundir e errar a pronúncia dos nomes dos jogadores da Seleção Brasileira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Fora do jogo contra o Haiti, Neymar permanece em Nova Jersey para tratar lesão

Nas imagens, divulgadas pelo pai da criança, Hyago Stein, ela aparece cantando um dos principais hits da torcida para a Copa do Mundo de 2026, divertindo milhares de internautas com suas adaptações inesperadas.

A música em questão é "Brasil com S", produzida pelo DJ M4IA, que se tornou popular ao exaltar o elenco convocado para buscar o hexacampeonato mundial este ano. A letra cita nominalmente cada atleta, momento em que Laurinha acaba trocando as palavras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
AutorVídeo da pequena Laura viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram @hyagostein

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

Entre os erros que mais chamaram a atenção e geraram risadas na web, estão o chamado ao atacante Endrick, que virou “é pique”, e ao camisa 20, Lucas Paquetá, rebatizado pela menina como “capetá". Nos comentários da publicação, usuários brincaram com a situação, com uma internauta destacando que, com a escalação montada por Laura, o Brasil certamente ganharia a Copa.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CULTURA Futebol Música Seleção Brasileira viral
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV