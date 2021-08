Da Redação

É o líder, e consequentemente atingirá postos de chefia

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Alcançará o sucesso no mundo profissional. É o líder, e consequentemente atingirá postos de chefia. Não desiste dos objetivos no primeiro obstáculo. A coragem é uma de suas maiores virtudes. Ativo, audacioso e vitorioso.

Alerta

continua após publicidade .

Os taurinos passam o domingo no alerta, e os astros aconselham manter a calma durante esse período negativo. A possessividade pode ser a causa de problemas com a pessoa a amada e família. Se puder tire o dia para descansar.

Áries – Nasceu para ser líder, pois adora o comando e sabe como pouco exercer. É inteligente e tem coragem e ousadia para enfrentar a vida. É uma pessoa tão dinâmica que não suporta atrasos. C. 503 M. 0738

Touro – É o signo mais determinado do zodíaco. Mas, o que pode ser considerado uma qualidade, às vezes, se transforma em um defeito. É quando essa firmeza vira teimosia. C. 756 M. 6485

continua após publicidade .

Gêmeos – Uma pessoa alegre. Esta é a melhor definição para quem é de gêmeos. Pensa tão rápido que encontra a solução para os mais variados problemas num piscar de olhos. C. 134 M. 5896

Câncer – É a sensibilidade em pessoa. Sofre quando sente que toda a sua dedicação não está sendo reconhecida. É muito ligado às pessoas da família E tudo ligado ao passado. C. 242 M. 3917

Leão – Tem um magnetismo pessoal tão grande que se torna irresistível para a maioria das pessoas. O problema é a sua arrogância, que também desperta a raiva em muita gente. C. 965 M. 2659

continua após publicidade .

Virgem – É uma pessoa bastante exigente. Ao mesmo tempo, é crítica e observadora. Esta sempre prestando atenção ao que acontece à sua volta com seu olhar analítico. C. 411 M. 9572

Libra – É uma pessoa da paz. Adora dar e receber conselhos. Esta sempre em busca da harmonia para si e para as pessoas que a cercam. O signo da balança, pesa sempre os prós e contras de uma situação. C. 099 M. 8544

continua após publicidade .

Escorpião – Esta feliz quando as suas vontades são aceitas. É uma pessoa mandona ao extremo. Só que também é bastante sentimental e emotiva, às vezes um pouco rancorosa. C. 675 M. 7105

Sagitário – Precisa ser livre para encontrar a felicidade. Adora uma aventura. Não tem medo de enfrentar a vida. Por que é otimista por natureza e acha que tudo acaba dando certo no final. C. 814 M. 1366

Capricórnio – É uma pessoa avessa as mudanças. Gosta das coisas como elas são. Muito conservador, acha que a segurança e a estabilidade são os itens mais importantes da vida. C. 528 M. 2281

Aquário – É uma pessoa original e futurista que esta sempre envolvida em causas humanitárias e sociais. É o visionário do zodíaco, pense sempre a frente do seu tempo. C. 400 M. 9623

Peixes – É pura intuição. Uma pessoa bastante mística, que busca na natureza e em uma força superior, a energia necessária para enfrentar os problemas do dia-a-dia. C. 387 M. 4070