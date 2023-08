"É o filho que mais dá trabalho", diz Virginia Fonseca sobre Zé Felipe

Virginia Fonseca afirmou nesta quarta-feira (9) que seu marido, o cantor Zé Felipe, "é o filho que mais dá trabalho". Em seu perfil do Instagram, a influenciadora aproveitou um passeio em família para brincar com a sogra, Poliana Rocha.

continua após publicidade

A mamãe das Marias mostrou para os seguidores o momento em que ela e o companheiro chegaram em um parque de diversões e o cantor aproveitou para entrar em uma piscina de criança.

- LEIA MAIS: Virginia Fonseca impressiona ao mostrar foto do passado; confira

continua após publicidade

No entanto, o que mais chamou a atenção de Virginia é que o marido estava no meio de várias crianças e entrou na água de roupa e tudo: "Galera, o filho que mais me dá trabalho é o filho da minha sogra. Olha lá, Poliana, só criança e o Zé Felipe lá no meio. Molhando tudo, tênis, meia...", brincou a influenciadora.

Siga o TNOnline no Google News