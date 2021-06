Continua após publicidade

Quem nasceu hoje

É muito hábil na hora de conquistar apoio das pessoas. A simpatia e facilidade de comunicação são suas maiores virtudes. Os trabalhos ligados ao público exercem grande influência neste nativo. É competente, trabalhador e instigante.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta, e os astros recomendam adiar todas as mudanças e acertos profissionais para uma fase mais positiva. No amor, procure ter jogo de cintura com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – Redobre suas atenções no trabalho, negócios e finanças, pois as surpresas não são favoráveis. Organize os próximos passos. Pode contar com ajuda dos amigos. Não discuta com a família. C. 207 M. 9349

Touro – As novidades não param de acontecer no lar e trabalho. Os problemas começam a desaparecer trazendo equilíbrio nas suas contas. Tudo se modifica para melhor, inclusive no amor. Inicie regime alimentar. C. 185 M. 7406

Gêmeos – A Lua traz seu alerta, o ideal é rotina no lar e trabalho. Adie mudanças e decisões nos negócios. Não espere colaboração da família. Discussões no amor. C. 443 M. 5510

Câncer – Você deve se proteger de possíveis problemas profissionais. A calma e determinação trarão os resultados esperados. Adie viagens, compras e visitas. Dê apoio à sua família. Melhora no setor afetivo. C. 916 M. 3134

Leão – Leve tudo com equilíbrio e evite mudanças radicais no trabalho e nos negócios. Tome cuidado com dúvidas no amor, não crie problemas, deixe tudo como esta. Colabore com a família. C. 539 M. 2962

Virgem – Dia que não faltará facilidade para se comunicar, com isso a paz reinará no trabalho e com a família. Excelente para compras, viagens e início de projetos financeiros. Conte com Peixes e Touro. C. 823 M. 6295

Libra – Uma grande harmonia deve aproximar você dos seus parceiros de trabalho e negócios. Oportunidades de mudanças no seu lar. Conte com a tranquilidade na vida amorosa. Organismo perfeito. C. 365 M. 4854

Escorpião – A melhor indicação é para o setor financeiro, onde a dinâmica de Marte, trás condições para vencer as dificuldades ou obter recompensas. Colaboração da família. Amor exigente, não discuta. C. 101 M. 7021

Sagitário – Terá a participação de parceiros, amigos ou superiores no seu trabalho. Sucesso e lucros, principalmente para quem tem seu próprio negócio. Pode contar com Gêmeos. Amor livre. C. 082 M. 1473

Capricórnio – Dia excelente para resolver seus negócios, trabalho e compras domésticas. Não há problemas incomodando no seu lar, pelo contrário pense em reformas e mudanças. Paixão por Câncer. C. 493 M. 2738

Aquário – Fase em que deve incentivar pessoas da família, que esperam sua colaboração. Não discuta com Gêmeos e Leão. Cuide do seu sistema nervoso. A pessoa amada está exigente e com ciúmes. C. 771 M. 0687

Peixes – Hora de conquistar o que busca na sua profissão. Ótimo para negociar com imóvel, compra, venda ou locação. A família traz harmonia. Novidades com a pessoa amada, melhora a relação. C. 653 M. 8599