Quem nasceu hoje

É muito hábil na hora de conquistar apoio das pessoas. A simpatia e facilidade de comunicação são suas maiores virtudes. Os trabalhos ligados ao público exercem grande influência neste nativo. É competente, trabalhador e instigante.

Alerta

Os taurinos continuam recebendo a influência do alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Evite negociar, acertar empréstimo financeiro e compras. No amor, a possessividade pode trazer discussões.

Áries – Marte, transita pela sua quarta casa, é a fase para resolver problemas domésticos, realizar compras e reformas. Sua dedicação ao trabalho terá incentivo da família. Amor com carinhos. C. 651 M. 3843

Touro – Você esta passando pelo alerta, a Lua esta na sua desfavorável 12ª casa. Evite aborrecimentos com a família. Conflitos no amor. Lembre-se que nesta fase o ideal é rotina. Adie novos gastos. C. 879 M. 1401

Gêmeos – O astral desta fase esta um tanto contraditório. Tudo depende que pense positivo, pois Vênus e Mercúrio já estão no seu signo. No amor, poderá ter uma vitória importante, melhora a convivência. C. 720 M. 2992

Câncer – Dia em que Marte traz chances de resolver, organizar e acertar seus negócios e trabalho. Mas, não abuse das finanças. Seja generoso com a família e não discuta com ninguém. Amor inseguro. C. 065 M. 4376

Leão – A Lua aumenta sua disposição para conquistar novas metas na profissão e negócios. Pode sair para compras, viagens, início de trabalhos e esperar pelo sucesso. União perfeita no amor. C. 947 M. 0258

Virgem – Você demonstrará uma capacidade invejável para compreender e ajudar os familiares. Bom dia para cuidar do visual. No amor use sua harmonia para acertar a convivência. C. 318 M. 8624

Libra – A influência de Vênus e Mercúrio na sua nona casa indica a realização de seus projetos, até os que estavam parados. Não tenha medo de assumir desafios, você conhece suas limitações. União no amor. C. 505 M. 1380

Escorpião – Dia em que matéria de comunicação você vai sair na frente, e com isso conseguirá o apoio que busca nos negócios e trabalho. Astral feliz junto da família. Novos planos no amor. C. 233 M. 5815

Sagitário – As questões ligadas ao dinheiro e trabalho podem absorver sua atenção. Vênus e Mercúrio estão no seu signo oposto, e você só terá que aproveitar as boas influências. Conte com Libra e Áries. C. 861 M. 7546

Capricórnio – Você passa por um bom período e não deve deixar o pessimismo prejudicar a vida familiar. Solte-se e seja feliz. Trabalho com bom astral. Declare seu amor e acerte os ciúmes. Finanças em alta. C. 954 M. 0767

Aquário – Os astros começam a movimentar sua vida profissional e o setor financeiro. Mudanças positivas estão ocorrendo no lar e negócios. A partir do dia 20, espere pelo sucesso, saúde e amor. C. 196 M. 9039

Peixes – Você terá o apoio de pessoas influentes, e poderá contar com bons negócios e aumento nas finanças. Hora de planejar seu futuro. A família transmite tranquilidade. Descontração no amor. C. 487 M. 6173