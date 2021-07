Da Redação

É engenhoso, correto e servirá de exemplo

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Tem facilidade para o comando, pois sabe se impor pela palavra. Será admirado pela integridade. Está sempre em busca de novos objetivos, pois a rotina é sua maior inimiga. É engenhoso, correto e servirá de exemplo.

Alerta

continua após publicidade .

Os aquarianos passam o domingo no alerta. Cuidado com as palavras rígidas, que poderão ofender as pessoas à sua volta. Saúde com queda de energia. No amor, procure ser mais presente na vida do seu par afetivo.

Áries – É o conquistador da vida, guerreiro e predisposto a tomar o mundo e tudo o que houver nele. São pessoas inquietas e dispersivas e possuem por isso, capacidade mental diminuta. C. 608 M. 1077

Touro – Traz ao nascer vitalidade, fortaleza física e firmeza de caráter, aliado a uma capacidade de concretizar seus desejos. É prático e tem os pés no chão. São vaidosos, possessivos e, às vezes, preguiçosos. C. 896 M. 7128

continua após publicidade .

Gêmeos – É alegre, jovial e portador de grande energia. Adoram conhecer novos assuntos, estudar e sempre estão mudando de caminho. São inteligentes, claros e objetivos em seus questionamentos. C. 923 M. 0755

Câncer – São sentimentais, geralmente ligados ao lar e à vida familiar. Antes de tudo é um sonhador, uma criatura despreocupada e amorosa. São mutáveis, principalmente no que diz respeito ao humor. C. 589 M. 8493

Leão – Egocêntricos, não aceitam e não admitem serem passados para trás. Sempre encontram um modo de aparecer, de emergir da multidão. Gostam de planejar sua própria vida. São bons administradores. C. 165 M. 4682

continua após publicidade .

Virgem – É uma pessoa metódica, leal e correta. É de extrema sabedoria, afinal é regido por Mercúrio, sabe exatamente o que quer e pelo raciocínio sistemático, sempre encontra uma saída para os problemas. C. 014 M. 3241

Libra – Tem amor pela harmonia, pela justiça e compreensão da dor e sofrimento alheio. É pessoa amável, cooperadora e dificilmente magoa alguém. Gosta de despertar, nos outros, simpatia e fraternidade. C. 285 M. 6650

continua após publicidade .

Escorpião – Tem grande magnetismo, mistério e sensualidade. É o signo das grandes transformações e dos segredos do inconsciente. São pessoas abnegadas ao extremo. C. 170 M. 9099

Sagitário – É idealista, calmo e independente. São ansiosos por saúde, dinheiro, posição e conhecimento. É chamado de “o signo da grande fortuna astral”. São audaciosos, francos e otimistas. C. 447 M. 7534

Capricórnio – Insistem em dizer que não sonham, mas sonham sim! São pessoas reservadas, econômicas, mas conscienciosas do seu trabalho e dever. São um pouco lentos na resolução dos problemas. C. 721 M. 5316

Aquário – É paciente, perseverante, sociável, humanitário e tem o prazer em ajudar os outros, geralmente é um amigo sincero. Vive um século adiantado, por isso nem todos os compreendem. É um signo mental. C. 639 M. 4905

Peixes – Os piscianos são pessoas sonhadoras, sensíveis e sempre prontos a viver intensamente o lado espiritual. O excesso de doçura traz decepções em sua vida. C. 352 M. 2863