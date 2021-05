Continua após publicidade

Quem nasceu hoje

É dono de uma personalidade marcante, o que fará se destacar. Conseguirá êxito em todas as atividades que exercer. Tem um grande amor pelo lar e familiares. Terá inclinação para estudos superiores. Cativante, inteligente e fiel.

Alerta

Segunda-feira desfavorável para os leoninos. A indicação é para ter cuidados com negócios fora de sua área de atuação. Adie compras no crediário ou empréstimo financeiro. Não deixe que problemas de fora interfiram na vida afetiva.

Áries – A vida familiar recebe a energia do Sol, anunciando um período de prosperidade e muito brilho. Altos e baixos com amizades, mas tudo se ajustará. Prepare-se para os acertos afetivos. C. 172 M. 6337

Touro – Fase de muito movimento no trabalho e negócios. Vênus, aparece todo radiante e melhora sua inteligência e traz equilíbrio no amor. Cresce o setor financeiro. C. 239 M. 3892

Gêmeos – A influência dos astros indicam uma fase delicada nas finanças e trabalho. Espere até o dia 20, quando tudo começa a mudar. Desfavorável para compras, visitas ou acertos no lar. Seja firme com seu amor. C. 980 M. 8216

Câncer – Você deve se preparar para o chamado inferno astral, que inicia dia 20. Cuidado com excesso de apego material. Trabalho exigente e com problemas. Resolva tudo no lar e no amor. C. 728 M. 5485

Leão – Dia de alerta, evite sair da rotina. Não se precipite com mudanças nos negócios e assuntos da família. Cuidado com a saúde. Desfavorável para compras e início de trabalho. Amor neutro. C. 605 M. 1743

Virgem – Os trabalhos em equipe estão estimulados o que deve trazer o sucesso que tanto busca. Alegrias e carinhos com sua a família e com seu amor. Tente em jogos, sorteios e loteria. C. 494 M. 7566

Libra – Dia que suas esperanças profissionais recebem boas energias de Mercúrio e Vênus. Sua situação econômica cresce. Sensibilidade acentuada no amor. Faça mudanças no lar. C. 715 M. 0926

Escorpião – Bom dia para renovar os negócios, pensar em iniciar novos trabalhos e buscar apoio para o setor financeiro. Vitórias vão irradiar a vida familiar. Seu amor estará exigente, não discuta. C. 057 M. 2680

Sagitário – Precisará dar mais apoio a pessoa amada e superar as dificuldades. No trabalho terá que ir mais longe para alcançar o sucesso, inicie negócios. Seu organismo precisa de atenção. C. 246 M. 1108

Capricórnio – Novos projetos estão favorecidos e você pode buscar incentivo de sócios, superiores ou parceiros. No amor evite os segredinhos e os ciúmes. Tente em jogos. Gaste mais com seu visual. C. 869 M. 9779

Aquário – Use toda sua discrição no trabalho, não discuta com ninguém e aposte na sua competência. A família precisa de maior equilíbrio nas finanças. Ótimo para estar ao lado do seu amor. C. 301 M. 5041

Peixes – Dia para sair da rotina, vença o comodismo e abra novas frentes de negócios. Trabalho com sucesso. Tente em jogos, sorteios e loteria. Surpresas da família. Forte atração no amor. C. 690 M. 4254