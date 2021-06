Continua após publicidade

Quem nasceu hoje

Está sempre em busca de novos desafios na vida pessoal e profissional. Se destacará em trabalhos ligados ao grande público. A família e amigos terão grande influência neste nativo. É arrojado, inteligente e com sonhos de um mundo melhor.

Alerta

Os piscianos ficam no alerta até às 15h, e os astros aconselham a rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidado serão do arianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você acorda de bom humor e realizará tudo o que programou no trabalho e negócios. Mas, a partir das 15h a Lua passa a lhe desfavorecer. Evite mudanças no lar e com a pessoa amada. C. 104 M. 7476

Touro – As posições profissionais que assumiu devem trazer progresso. Vá em frente, inclusive nos assuntos da família. Solução de problemas que o incomodavam com o seu amor. Saúde excelente. C. 396 M. 6503

Gêmeos – Livre dos obstáculos no trabalho você pode dar continuidade nas mudanças dos negócios e profissão. Carinhos do seu amor. A família participa dos seus projetos. Aguarde entrada de dinheiro. C. 772 M. 2155

Câncer – Apesar do seu inferno astral, hoje Vênus vem com boas energias. Os astros garantem que conseguirá colocar em ordem a vida afetiva. Os seus problemas começam a desaparecer. C. 421 M. 8899

Leão – Fase que terá de lidar com dificuldades no trabalho, negócios e com os amigos. Além de Marte, hoje Vênus se posiciona na sua desfavorável 12ª casa. Há sinal de irritação na relação amorosa. C. 563 M. 4727

Virgem – Poderá unir o útil ao agradável, mas evite impor seus pontos de vista. Vá com calma e terá novidades no trabalho e negócios. Aceite apoio para mudanças nos empreendimentos. C. 853 M. 1342

Libra – Dia positivo, você acorda com bom humor e suas ideias estão prontas para serem aproveitadas nos negócios, no trabalho e no lar. Dê o melhor de si com a pessoa amada. Pode tentar em jogos. C. 608 M. 9431

Escorpião – As vibrações de Vênus e Marte aumentam sua intuição. Você esta perto de realizar suas esperanças no trabalho. Sucesso à vista com Aquário e Touro. Saúde perfeita. Alto astral no amor. C. 910 M. 0687

Sagitário – Terá que ajudar alguém da família, seja rápido nas decisões para não se incomodar. Encare as mudanças no trabalho e negócios com mais descontração. Não haverá problemas financeiros. C. 035 M. 8260

Capricórnio – Dia que saberá se ajustar as pessoas do trabalho ou negócios com resultados além do esperado. Tente controlar sua ambição. A família precisa de sua ajuda financeira. C. 467 M. 7358

Aquário – Você terá um bom dia. Favorável para cuidar da aparência. O trabalho e negócios voltam a crescer. Chances de resolver problemas com entrada de dinheiro. Acertos com o seu amor. C. 283 M. 5014

Peixes – Dia de alerta, sua auto estima esta em baixa, não deixe os problemas do trabalho o afetarem. Não tome decisões precipitadas. A partir das 15h a Lua passa a lhe favorecer. C. 143 M. 3929