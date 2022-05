Dupla Conrado e Aleksandro deixou duas músicas inéditas

Da Redação

A dupla sertaneja Conrado e Aleksandro deixou duas músicas inéditas gravadas antes do acidente de ônibus que vitimou seis pessoas, incluindo Aleksandro. O empresário José Carlos Cassucce, sócio do falecido cantor na empresa que administrava a carreira dos músicos, afirmou ao G1 que ainda não há data para o lançamento dos conteúdos, mas dá “dicas” sobre uma das canções.

“As músicas estão pré-produzidas. Temos os arranjos e as vozes. Não posso dizer os nomes, mas adianto que uma delas é sobre a vida na roça. Vou guardar mais detalhes. Vamos soltar porque ele [Aleksandro] queria lançar do jeito que estava. Não se aguentava [com a ansiedade por um lançamento]. Era um cara pra frente", comenta.

Ainda de acordo com o empresário, além das músicas, que seriam divulgadas até o fim deste ano, a dupla também planejava gravar um "DVD". "Estava entre os nossos projetos. Faríamos em uma fazenda que ele [Aleksandro] comprou. Tínhamos tudo conversado que gravaríamos lá".

Conforme divulgado pelo G1, Cassucce alega que a dupla estava satisfeita com a repercussão da última música lançada antes do acidente: Efeito Borboleta.



"A nossa agenda estava boa de maio para frente, e ela começou a 'bombar' por causa dessa música chamada Efeito Borboleta. Eles estavam em um dos seus melhores momentos, supercontentes e com vários projetos, muitos mesmo", desabafa.

