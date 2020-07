Dupla Anavitória revela que foi impedida de regravar hit após 'briga' com Tiago Iorc

Continua após publicidade

Em uma live realizada nesta sexta (12), Dia dos Namorados, a dupla AnaVitória revelou os bastidores de uma suposta briga que tiveram com Tiago Iorc. A revelação está movimentando a internet neste sábado (13).

Durante a apresentação, a cantora Ana Caetano fez um desabado que comoveu a internet. Elas cantaram a música 'Trevo (tu)', uma composição de Ana com Iorc, mas que está dando problemas na justiça.

Sem mencionar o nome do cantor e compositor, Ana Caetano revelou que o artista está impedindo a dupla de regravar a música que impulsionou as colegas para a fama. "A música que a gente vai cantar agora é uma música muito especial na nossa carreira, muito forte no meu coração. Eu escrevi ela em 2015 e convidei um amigo para escrever comigo. Esse amigo escreveu, me deu um refrão lindo, que a gente ama muito e vocês conhecem bem. Essa música chegou pra vocês de um jeito muito massa. Foi um momento muito lindo na nossa carreira e muito poderoso, porque abriu muitas portas e foi muito especial", declarou.

Na live, ela ainda se emocionou e fez um apelo para que Iorc, que foi empresário da dupla no início da carreira delas, libere a música para regravação com a versão que elas tinham antes dele.

"E eu só queria falar que o meu entendimento de arte é muito para as pessoas. A partir do momento que passa por mim e vai pro mundo, ela não e mais minha, ela é do mundo. E me dói muito isso acontecer. Espero que essa música nunca seja interrompida, os cmaminhos dela nunca sejam interrompidos. E espero que essa pessoa recebe essa mensagem", finalizou a cantora.