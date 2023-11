Dulce Maria lamenta morte trágica de fã de Taylor Swift no Brasil

Dulce Maria lamentou a morte da jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, que era fã de Taylor Swift e faleceu durante o show da cantora americana no Rio de Janeiro. Em uma entrevista, a integrante do RBD lamentou o ocorrido no show da colega de profissão e relembrou que o grupo já passou por isso no passado.

Em 2006, alguns fãs do RBD também faleceram durante um tumulto durante um show na época. Agora, Dulce contou sobre o quanto é difícil receber uma notícia assim. “É algo terrível, para o qual não há palavras. Nós vivemos a coisa mais horrível pela qual se pode passar, mas, graças a Deus, pela experiência que tivemos, cuidamos da segurança para que não se repetisse. Mas é lamentável e felizmente já tomaram medidas”, disse ela.

A morte de Ana Clara segue sob investigação. O corpo dela foi sepultado na terça-feira (21), em Mato Grosso. O laudo preliminar apontou que ela sofreu pequenas hemorragias no pulmão, o que pode estar ligado com a causa da morte. Porém, a causa da morte só será definida após o resultado de mais exames, que devem ficar prontos em 30 dias.

