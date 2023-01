Duda Rubert e Gabriela Moura integrarão elenco do filme de Luccas Neto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A carioca Gabriela Moura e a catarinense Duda Rubert foram convidadas a integrar o elenco da nova produção do Luccas Neto

A carioca Gabriela Moura e a catarinense Duda Rubert foram convidadas a integrar o elenco da nova produção do Luccas Neto. O filme Acampamento de Férias 4 – O desafio final – disponível nos streamings marca a estreia das influenciadoras digitais como atrizes.

continua após publicidade .

Sucesso na internet, Gabi e Duda tem uma legião com milhões de fãs nas plataformas digitais. As jovens estão muito felizes com a nova fase e compartilharam com os milhões de seguidores a alegria em estar estreando nas telas.

“Eu realizei um sonho, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu estou grata e feliz porque comecei minha carreira já gravando um filme com pessoas incríveis. E esse é só o começo!!”, comemora Duda Rubert, que tem quase 5 milhões de seguidores no TikTok e dois milhões no Instagram.

continua após publicidade .

Duda Rubert é natural de Santa Catarina, mas atualmente mora em Curitiba. Em suas redes sociais, a jovem compartilha toda a sua alegria e charme, com destaque para sua desenvoltura com a dança e montagem de look, com artigos de moda e maquiagem. Desde criança seu lado artístico esteve aflorado com apresentações da escola de dança, teatro, desenho e até música.

Já Gabi tem mais de 9 milhões de seguidores no TikTok, dos quais 83% são dos Estados Unidos e Europa. “Não tenho nem palavras para descrever o que estou sentindo no momento. Só sei agradecer a Deus e a todas as pessoas que nunca me deixaram desistir dos meus sonhos! sei que é muito clichê tudo isso que eu estou dizendo agora, mas não estou conseguindo expressar a felicidade que eu estou sentindo. Muito obrigada, Papai do céu!! Que seja o primeiro filme de muitos”, vibra Gabriela Moura, que tem mais de um milhão de seguidores, sendo apenas 20% do Brasil, 19% dos Estados Unidos, além de Itália, França e México.

O filme é inspirado no universo da Roxteen, série publicada diariamente no Youtube. Nesta nova missão, a equipe participará de um festival de danças cheias de surpresas. O elenco é repleto de personagens já conhecidos do público infanto-juvenil.

continua após publicidade .

Além de atuar, Luccas Neto é o produtor e divide o roteiro com Marcio Viana. Produzido pela Luccas Toon Studios, empresa de entretenimento e conteúdo de Luccas, o longa conta com a distribuição feita pela Sofá Digital.

fonte: Assessoria Gabi e Duda são sucesso nas redes sociais

Siga o TNOnline no Google News