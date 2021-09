Da Redação

Duda Reis faz desabafo sobre Nego do Borel

Depois da confirmação da expulsão de Nego do Borel de A Fazenda 13, reality show da Record TV, no sábado (25), a ex-namorada do cantor, Duda Reis, fez um post nas redes sociais revelando que passou por uma crise de pânico após ver as imagens do momento que levou o funkeiro a ser acusado de estupro.

continua após publicidade .

“Pelo bem da minha saúde mental, hoje minha família e minha equipe me afastaram das redes sociais. Costumo gravar vídeos falando, porém, ao ver a imagem do meu agressor forçando uma relação sexual com uma mulher 100% vulnerável, automaticamente tive gatilhos e desenvolvi uma série de crises de pânico. Lembrei do que vivia e lembrei de como foi duro ter sido desacreditada por muitas pessoas durante muito tempo”, começou Duda.

Em seguida, a atriz comentou o período do cantor no programa. “Bastaram apenas duas semanas para vocês conhecerem um terço do que tal homem é capaz de fazer. Garanto que a convivência, sem ser gravada, é muito pior”, disse. “Para a Dayane Mello e todas as mulheres vítimas de estupro de vulnerável e de um homem perverso, eu me compadeço com vocês e sinto a dor de vocês mais do que possam imaginar”, complementou a ruiva”, completou.

continua após publicidade .

Por fim, Duda voltou a questionar a entrada de Nego no reality show. “Espero que vocês deem espaço para pessoas que merecem estar ali. Afinal, lugar de criminoso é na cadeia. Que a emissora, o bispo [Edir Macedo] e o [Rodrigo] Carelli possam honrar com a religiosidade que sempre pregaram, porém nunca colocaram em prática”, finalizou a atriz.

Confira a publicação: