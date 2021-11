Da Redação

Duda Nagle revela que não mora mais com Sabrina Sato

O ator Duda Nagle, de 38 anos, revelou que não está morando com a esposa Sabrina Sato e a filha Zoe, de 2 anos e 11 meses. No Instagram, ele disse que a rotina de gravações tem sido intensa e que precisou alugar um espaço no Rio de Janeiro para conseguir realizar o trabalho.

Em vídeo publicado nos stories, o ator falou que sente muita saudade da filha. Ele se mudou para o Rio a fim de gravar cenas da novela Reis, da Rede Record. Sabrina e a filha do casal ficaram em São Paulo, onde a família mora.

“A logística, que eu estou aqui morando no Rio de Janeiro e passei a semana inteira morando em um outro hotel para a gente gravar no interior de Itagui. Para gravar em uma fazenda que tem os cenários todos da novela e tal. E agora acabei de chegar aqui (hotel do Rio de Janeiro), malhei, agora vou na air bike a todo o vapor”, contou.

Neste sábado (27), no entanto, o ator pegou um avião e voltou para São Paulo. Ele postou fotos e vídeos com a mulher e filha e clima de brincadeira.

