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Duda Alves morre aos 22 anos; influenciadora era conhecida como a "menina que odeia as coisas"

Publicitária e jornalista, a jovem somava mais de 26 milhões de curtidas. Seu último vídeo falava sobre uma cirurgia de redução de mamas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Duda Alves morre aos 22 anos; influenciadora era conhecida como a
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A tiktoker Maria Eduarda Alves dos Santos, conhecida nas redes sociais como Duda Alves, morreu aos 22 anos. A informação foi confirmada por amigos e familiares por meio de publicações na internet, mas a causa do falecimento não foi divulgada. O velório da jovem é realizado nesta terça-feira (15), na Paróquia São João Paulo II, em Brasília.

-LEIA MAIS: Idosa desaparecida é encontrada morta e enterrada no próprio quintal no Paraná

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Formada em publicidade e jornalismo, Duda construiu uma forte presença no TikTok, onde somava mais de 745 mil seguidores e ultrapassava a marca de 26,9 milhões de curtidas. A jovem viralizou na plataforma ao relatar, de forma descontraída, situações do cotidiano que detestava, adotando para si o título de "menina que odeia as coisas". No Instagram, a influenciadora também contava com uma base de 27 mil seguidores.

Além dos relatos que a tornaram conhecida, o perfil da jovem mesclava vídeos com amigos e as tradicionais dancinhas da rede social. O último conteúdo publicado por Duda foi ao ar há cinco dias. Nas semanas que antecederam sua morte, a tiktoker vinha utilizando a plataforma para compartilhar sua rotina de recuperação após passar por uma cirurgia de redução de mamas, explicando aos seguidores os motivos que a levaram a tomar a decisão pelo procedimento.

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