Dublador Júlio Chaves morre aos 76 anos de Covid-19

O ator e dublador Júlio Chaves morreu aos 76 anos devido a complicações da covid-19. O colega de profissão Guilherme Briggs foi quem deu a notícia através de suas redes sociais, nesta terça-feira (10).

Perdemos mais um querido amigo dublador. Júlio Chaves, a eterna voz do Mel Gibson faleceu, vítima do Covid. Ele já estava internado tem alguns dias. Eu não sei mais o que dizer ou sentir, só tristeza. Descanse em paz, Julinho, muito obrigado por tanto carinho comigo sempre. ❤️ pic.twitter.com/OlOZfM5hDF — Guilherme Briggs (@GuilhermeBriggs) August 10, 2021

Júlio Chaves ficou conhecido por sua voz marcante que deu vida a diversos personagens, como o Smithers em Os Simpsons, Martin, em Procurando Nemo e Vô Max em Ben 10. Seu principal reconhecimento como dublador foi fazendo a voz de Mel Gibson na maioria dos filmes.

O dublador também atuou no mundo dos jogos. Chaves foi o Arqueiro verde em Injustice: Gods Among Us e Injustice 2, além de Kassadin e Xin Zhao em League of Legends e Bill em The Last of Us.