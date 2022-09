Dua Lipa publica foto com sacola de pão de queijo antes de show em SP

Da Redação

Artista aparece com uma sacola de uma loja de pães de queijo e segurando um brigadeiro mordido

Antes do show desta quinta-feira (8) no Anhembi, Dua Lipa postou fotos no Instagram de passeios por São Paulo. Nas imagens publicadas, a artista aparece com uma sacola de uma loja de pães de queijo e segurando um brigadeiro mordido.

Os shows da cantora no Rio (no domingo, último dia de festival) e em São Paulo devem estar entre os mais celebrados e aguardados dos últimos meses. Dua Lipa é a atração principal do festival que está mais próxima do auge da carreira.

“Don’t start now” deve fechar o show da turnê “Future Nostalgia”, quase todo abastecido pelas músicas do segundo disco da cantora inglesa, um álbum que reimagina a disco music dos anos 70 e 80, com letras sobre as angústias de uma mulher de 20 e poucos anos.

O setlist deve ter ainda os hits em parceria com Elton John ("Cold Heart") e com Calvin Harris ("One Kiss"). Ela sempre canta o primeiro hit da carreira, “New Rules”, no comecinho do show.

Com informações do g1.

