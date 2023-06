Dra. Luciana Ribeiro fala da carreira na área de harmonização facial

Referência na área da harmonização facial, a Dra. Luciana Ribeiro possui uma carreira sólida e em constante evolução. Formada em Biomedicina, a trajetória da profissional começou em uma área completamente diferente, em Administração, mas tomou um rumo inesperado quando descobriu sua afinidade e talento na área da estética.

continua após publicidade

"Foi quando comecei a realizar alguns procedimentos estéticos e percebi que era algo que me complementava. As pessoas elogiavam meu trabalho, e ver a felicidade delas me motivava. Para mim, a estética não é apenas uma questão de vaidade, mas sim de qualidade de vida", compartilha.

A Dra. Luciana também está finalizando sua graduação em Odontologia, somando às outras duas especializações, uma em Saúde e Estética, e outra em Harmonização Orofacial, além de mais de 20 cursos na área. "A qualificação profissional é essencial para alcançar o sucesso. Buscar conhecimento constante e se aperfeiçoar é fundamental para oferecer qualidade de vida e confiança aos pacientes", enfatiza a especialista.

continua após publicidade

Ao falar sobre a importância do conhecimento, técnica e habilidade do profissional, bem como o uso de produtos de procedência, a Dra. Luciana ressalta o cuidado e a responsabilidade que envolvem a harmonização facial. "Trabalhar com a saúde e o bem-estar do paciente requer constante aperfeiçoamento e conhecimento aprofundado. Utilizar produtos de qualidade, devidamente regulamentados pelos órgãos competentes, é fundamental para garantir a segurança e o sucesso dos procedimentos", destaca.

A Dra. Luciana também destaca a relevância da tecnologia em sua clínica. Investindo em equipamentos de última geração, ela busca proporcionar mais conforto e melhores resultados aos seus pacientes. "Quando associamos os procedimentos estéticos injetáveis com tecnologias avançadas, conseguimos potencializar os resultados e oferecer uma experiência ainda mais satisfatória para os pacientes", finaliza.

A Dra. Luciana Ribeira atende em uma clínica na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no interior da Bahia, mas pretende expandir as atividades em breve e consultar também em São Paulo, devido à grande demanda de pacientes na capital paulista.

continua após publicidade

Dra. Luciana Ribeiro - Biomédica

Redes sociais: @dralucianaribeiroba | @ladhermaclinic

Tels: 77 99937-1393 | 77 99966-1425

Site: https://dralucianaribeiro.com