Dr Paulo ganha destaque nos procedimentos de lente em resina

Continua após publicidade

Com dois anos de graduação em Odontologia, Paulo Araújo desenvolveu um vasto histórico no segmento de estética odontológica. Sempre procura atualizar e aperfeiçoar para melhor atender às exigências do mercado.

Hoje, referência na Odontologia estética, apresenta uma carreira brilhante e reconhecida. Seu trabalho abrange pacientes no município de São Paulo e nas cidades de Elói Mendes e Formiga, no estado de Minas Gerais.

O doutor Paulo ganhou destaque nos procedimentos de lentes em resina com a realização de mil e quinhentas lentes em um único mês. O profissional é um dos mais procurados para realizar o procedimento no Brasil. Pessoas de todas as partes do território nacional viajam para São Paulo em busca das suas lentes.

“Fico muito feliz que com apenas vinte e cinco anos de idade já estou recebendo diversas propostas para trabalhar nos maiores consultórios da cidade de São Paulo. Não aceitei, pois prefiro investir na minha própria clínica, onde trabalho com os melhores produtos do mercado com excelência em atendimento e profissionalismo”, conta Paulo Araújo.

Os pacientes são recepcionados no consultório por assistentes atenciosos e bem preparados que prestam todo o apoio tirando todas as dúvidas. E por se tratar de um procedimento demorado, que varia entre três a quatro horas, o paciente recebe um coffee break especial para se sentir à vontade e satisfeito.

Na clínica o primeiro passo do procedimento é o tratamento da saúde gengival e periodontal. O procedimento, feito em sessão única, é totalmente indolor. 99% dos casos não é feito desgaste.

Heverton Lima, paciente da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, ficou completamente satisfeito com o resultado do procedimento. “Outra pessoa! É assim que estou me sentindo. Feliz, confiante, seguro de mim mesmo. E o responsável por isso é o doutro Paulo Araújo. A melhor escolha da vida foi entrar naquele ônibus de Bh para São Paulo para conhecer de perto o seu trabalho, que já me encantava pelas postagens do Instagram. Agora eu também estou lá no perfil com esse sorriso maravilhoso que ganhei. Estou muito ansioso pra voltar. Quero fazer a parte inferior e as posteriores manutenções. Nem preciso dizer muito pois os resultados já dizem tudo. Gratidão!”, relata Heverton.

“Ah vocês são incríveis! Nem tenho como agradecer. Desde a atenção e carinho da primeira consulta, sua e do Gabriel, me senti segura, acolhida e com a certeza que dessa vez iria dar certo. O dom transformado em profissionalismo, e transformando vidas! Passei mais de vinte anos sem sorrir em fotos, com vergonha, agora tenho um problema: meu zigomático já está doendo de tanto sorrir! Desejo muitas bençãos nas suas vidas, anjos!”, conta Marcia Ogata, paciente da cidade de São Paulo.

Maria Edilene Rodrigues da Silva, da cidade de Campinas, São Paulo, tece muitos elogios ao profissional. “Estou em êxtase! Não imaginam o quanto eu amei vocês. Nunca vi pessoas tão lindas e carinhosas. Vocês realizaram meu sonho. Hoje por onde passei fiz sucesso com todos elogiando nas minhas redes sociais falando sobre o seu trabalho. Muita gratidão de coração, muita, muita, muita! Não te largo nunca mais.”, diz Maria Edilene.

Para conhecer e acompanhar um pouco mais sobre a vida e trabalho de Paulo Araújo, seu instagram é @drpauloaraujo