Dr. Lucas é uma referência em transformações de sorrisos

Transformar a vida de alguém pode parecer algo utópico, mas são pequenas mudanças que fazem a diferença na vida das pessoas. Quem algum dia pensou que trabalhar como dentista poderia ser algo tão transformador como vem se tornando? Muito além de tornar sorrisos bonitos, a profissão atualmente permite transformar completamente a autoestima de pessoas introvertidas ou que não socializam muito por ter vergonha do próprio sorriso.

Assim como em qualquer profissão a tecnologia vem afetando consideravelmente a realidade e o dia a dia dos profissionais. Atualmente existem inúmeros procedimentos de alta tecnologia que permitem a reconstrução da estrutura dentária e facial. O especialista Dr. Lucas Firmino, referência em transformação do sorriso e da face, influencer e celebridade do Instagram, que é responsável pela transformação do sorriso de milhares de pessoas e desmistifica a indicação das lentes de contato dental.

As lentes de contato dental são finas películas de porcelana colocadas na parte frontal da estrutura dentária. Podem ser aplicadas em qualquer paciente. O procedimento de preparo das lentes, quando realizado por um profissional experiente, com a tecnologia correta e com material de ponta, se torna extremamente conservador, ou seja, não desgasta os dentes da maneira que vemos na internet. É feito sobre os dentes então, um preparo minimamente invasivo que nada mais é do que uma linha de término e um pequeno polimento para que a porcelana encaixe. Quanto ao material as porcelanas, diferente da resina, possui uma fina espessura, o que nos possibilita realizar um procedimento de alto padrão.

Qualidade e melhor custo benefício separa, Lucas Firmino dos demais dentistas, devido sua busca pelo melhor resultado para cada paciente. “se preocupar com cada paciente que confia no meu trabalho, entender que por trás daqueles dentes que estamos transformando e deixando mais branco, tem um ser humano que tem alguns sonhos para realizar e busca através do procedimento ter uma autoestima que o ajudará a conquistar esses sonhos”. Cada sorriso transformado é parte de uma história que começa a mudar através da confiança que é creditada no trabalho de qualidade que o Lucas Firmino oferece para seus pacientes.