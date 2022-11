Drª Lana Torres alia tecnologia e dedicação para tratar obesidade

Da Redação

Drª. Lana Torres

Cuidar da alimentação, do peso e do metabolismo são algumas das atribuições da nutrologia, especialidade médica que é a paixão da Drª. Lana Torres. Ela se mudou para São Paulo há 9 anos, em busca de maiores conhecimentos técnicos. Ao longo da sua trajetória na medicina, se encantou pela área de nutrologia, obtendo especialização em traramento da obesidade e reposição hormonal. Com seu trabalho inovador de empreendedorismo e gestão na área de saúde, tem proporcionado resultados expressivos para cada um dos seus pacientes. "Ver eles saudáveis é o meu objetivo. Por isso, trago para os meus tratamentos uma medicina moderna, inovadora e atualizada", conta.

Atualmente, Drª. Lana Torres mantém un instituto em Jundiaí (SP), que está em processo de expansão. Na clinica, ela atende pacientes que precisam perder peso e tratar alterações metabólicas. A médica explica que um dos métodos que mais indica para a reposição de hormônios é o chamado implante hormonal. No procedimento, é colocado um pequeno tubo sob a pele, que libera hormônios gradualmente, ao longo dos meses.

A médica destaca, ainda, que seu objetivo é tratar a saúde do paciente como um todo, pensando também na busca do envelhecimento saudável. "Quando os pacientes iniciam o tratamento comigo, vejo a grande virada de chave na vida de cada um. Melhoram qualidade de vida, composição corporal, sono, energia, cognição e vitalidade sexual", conta ela. "Além disso, o que me traz uma enorme felicidade é ver o aumento da autoestima e a diminuição de inúmeras doenças". Drª Lana acrescenta que tem recebido em sua clínica diversos empresários, que vêm relatando aumento da produtividade no trabalbo e até melhora nas relações familiares por causa dos benefícios à saúde.

