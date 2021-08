Dr. Bryan Arlean cria instituto de referência em São Paulo

Da Redação

Bryan vem de uma família de origem humilde de Mossoró, Rio Grande do Norte. Acreditando no “faça sua parte que eu faço a minha” ensinada por Deus, a família sempre lutou com esforço e ajuda divina pra conseguir suas conquistas.

Mesmo sem ter condições financeiras sempre teve o sonho de cursar faculdade de Odontologia. No ano de 2018, seus pais, embora desempregados, acreditaram no desafio de mudar para cidade de Santos, São Paulo, buscando novas oportunidades e um futuro melhor.

Depois de muitos sacrifícios conseguiu receber o esperado diploma. Após a formatura teve algumas oportunidades que marcaram sua trajetória. Conseguiu emprego na COP-Guarujá, Clínica Odontológica Popular, onde conheceu a necessidade de levar “sorrisos” para as pessoas. Era gratificante ver alguém, entrar no consultório com baixa autoestima saindo se sentindo uma nova pessoa, acreditando em seu potencial com uma visão ampla do futuro.

Durante as restrições da pandemia enfrentou momentos difíceis, mas nunca deixou de acreditar que Deus ajudaria superar. Conheceu um amigo, morador da cidade do Rio de Janeiro, que ao saber que tinha pessoas da cidade maravilhosa interessadas em seus procedimentos, ofereceu uma proposta de trabalhar na cidade.

“E foi aí que eu percebi que as pessoas precisavam de um “incentivo” para prosseguir. Mesmo com tudo que estávamos vivendo, “as lentes de contato”, que pareciam um sonho tão distante para muitos, tornou-se real. Conseguimos conciliar trabalho impecável e preço de uma forma acessível, e assim, usar a Odontologia para fazer as pessoas sorrirem novamente”, conta Bryan.

Em apenas dois anos e cinco meses de formado começou a atender algumas celebridades do Brasil. A procura pelo seu trabalho aumentou de forma grandiosa, e, juntamente com seu sócio, Gustavo Marques, expandiram os atendimentos, além de Santos e Rio de Janeiro, para Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

“Nesse tempo, um grande amigo visionário, também dentista, Jesiel Mendes, reconheceu o nosso crescimento e fez uma proposta de abrir um “Instituto” para ser uma referência em São Paulo. Em apenas seis meses, era inaugurado no dia 15 de junho, o “Instituto Stetic Center”, com mais de oito salas preparadas e equipadas com a mais alta infraestrutura e profissionais qualificados para fazer todos os procedimentos estéticos e clínicos. É uma honra pra mim, pra minha família e amigos, pois estarmos construindo essa história. Sabemos que grandes coisas estão por vir, porque Deus é fiel e há de cumprir”, encerra Bryan.

Hoje ministra cursos pelo Brasil com agenda fixa em Balneário do Camboriú, Santos e Rio De Janeiro. Recebe convites para cursos fora do Brasil, algo que nunca na vida poderia imaginar. Suas redes sociais. Instagram: @dr.bryanarlean Facebook: https://m.facebook.com/dr.bryanarlean/. whatsapp 013 98161-9598.