Dona dos 'maiores lábios do mundo' lamenta não conseguir um namorado

Andrea Ivanova, de 25 anos

A influenciadora Andrea Ivanova, de 25 anos, é reconhecida nas redes sociais e intitulada como a dona dos "maiores lábios do mundo". Porém, apesar da sua popularidade, a jovem desabafou nos últimos dias e fez uma revelação.

Durante uma conversa com os seguidores, a influenciadora afirmou estar cogitando participar de um reality show do Reino Unido. O motivo seria que a jovem não consegue arranjar um namorado por causa do tamanho dos lábios.

“Claro que existem muitos homens que gostam de mim, mas também existem aqueles que não gostam de mim. Eles acham que sou estranha e louca”, lamentou Ivanova.

Com um investimento de aproximadamente R$ 50 mil, a jovem já passou por 43 procedimentos estéticos. Além dos lábios, a mulher passou por mudanças nos seios, mandíbulas e queixo. Agora, ela pretende deixar as maçãs do rosto grandes para ficar proporcional aos lábios.

