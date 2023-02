'Dona de mim': Yuri Lima se declara para Iza e cantora reage

Da Redação

Yuri Lima aproveitou o clima de Valentine's Day para assumir de vez o relacionamento com IZA. O jogador publicou, nesta terça-feira, 14/2, uma série de registros com a cantora, seguida de uma declaração super fofa. "Dona de mim", escreveu.

Nos comentários, IZA reagiu à publicação e também se declarou para o amado: "meu!", escreveu, seguido de um coração. Mais cedo, a musa compartilhou em seus stories um vídeo de Yuri. "Saudade do valentine" (namorado), disse. Os dois estão juntos desde dezembro do ano passado.

No começo do mês, IZA foi vista acompanhando a partida de Yuri Lima, jogador do Mirassol, contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, diretamente do estádio José Maria de Campos Maia. Apesar da presença da amada, a equipe de Yuri perdeu o jogo por 2 a 0.

