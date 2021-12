Da Redação

Domingão lançará quadro para achar um namorado para Anitta

Anitta, que tem fama de ser bastante namoradeira, pode sossegar e achar um amor em breve. Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do site Metrópoles, Luciano Huck irá lançar um quadro em seu programa “Domingão com Huck” para a cantora encontrar um namorado.

Com previsão de estreia para março do ano que vem, o apresentador vê isso com uma possibilidade de alavancar a audiência da atração, que segundo pesquisas não anda nada bem.

Ainda de acordo com Bittencourt, o quadro será da seguinte forma: serão 3 etapas. Na primeira, amigas de Anitta selecionam pretendentes num aplicativo criado para o quadro que vai funcionar como um tinder. Juliette é uma das responsáveis por ajudar na escolha.

