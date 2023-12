Dogpool aparece junto a Wade Wilson em Deadpool 3

Um dos integrantes da Corporação Deadpool, o Dogpool, um cão com habilidades especiais, fará sua estreia em Deadpool 3, novo filme do Mercenário Falante. Em um perfil nas redes sociais dedicado ao personagem, foi divulgada uma nova foto do cachorrinho ao lado de Wade Wilson, o Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds.

Nos quadrinhos da Marvel, Dogpool é um animal resgatado de uma empresa de cosméticos, onde era usado como cobaia para experimentos. Eventualmente, ele sofreu uma mutação e adquiriu poderes de cura, assim como o Deadpool. Abandonado para morrer em uma lixeira, ele foi salvo pelo mercenário e se uniu à Corporação Deadpool.

Após o término das greves em Hollywood, as filmagens de Deadpool 3 estão em andamento. O filme está previsto para ser lançado em 26 de julho de 2024 e é dirigido por Shawn Levy, com quem Reynolds já trabalhou em Free Guy: Assumindo o Controle (2021) e O Projeto Adam (2022).

Além do retorno do ator no papel principal, o novo filme da Marvel também conta com Hugh Jackman reprisando o papel de Wolverine, Jennifer Garner como Elektra Natchios e Tyler Mane como Dentes de Sabre.

Rostos familiares dos filmes anteriores do Mercenário Falante também estão de volta no terceiro filme, incluindo Morena Baccarin como Vanessa, Stefan Kapicic como Colosso, Brianna Hildebrand como Míssil Adolescente Megassônico, Shioli Kutsuna como Yukio, Rob Delaney como Peter, Karan Soni como Dopinder e Leslie Uggams como Al.

