Djonga se envolve em confusão e dá soco em segurança

O rapper Djonga se envolveu em uma confusão no estádio do Mineirão durante o jogo entre Atlético-MG e Athletico-PR, no domingo (12), onde o Galo goleou na primeira partida da final por 4×0.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o rapper e integrantes de sua equipe envolvidos em uma confusão próximo ao túnel de acesso as arquibancadas. Após uma discussão verbal, Djonga é visto indo para cima e acertando um cruzado no rosto do segurança do estádio.

Segundo o rapper, o vídeo é um trecho de uma situação que já estava acontecendo há algum tempo. Djonga alega ter sido alvo de preconceito e discriminação. “Uns vão acreditar, outros não vão acreditar”, afirmou o artista em vídeo publicado no Instagram. “Eu reagi, tá ligado? A maioria das vezes eu não reajo. Se eu reagisse todas as vezes que alguém me trata com discriminação, todos os dias iam fazer vídeo meu. Dessa vez eu reagi e tá feito, entendeu? O que aconteceu eu nunca vou conseguir provar, mas é isso”, concluiu.

Ligado à luta contra o racismo, Djonga ainda fez uma reflexão sobre as críticas que começou a receber após o vídeo viralizar. “Ir no meu show e ficar gritando fogo nos racistas é fácil. Difícil é aceitar quando eu ou qualquer um REAJE”, afirmou o rapper.

Com informações do Metrópoles.