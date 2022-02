Da Redação

DJ Rodrigo Mantega já dividiu o palco com estrelas; entenda

Nenhum início de carreira é fácil, muitas vezes enfrentamos centenas de obstáculos quando damos os primeiros passos dentro de uma trajetória que gostaríamos de construir.

Há profissões almejadas por muitas pessoas, que fazem parte de uma tradição retrógrada, fomentada, principalmente, por indivíduos mais velhos.

Em contrapartida, o mundo contemporâneo nos oferece inúmeras possibilidades, onde é possível caminhar de encontro com a própria vocação.

O DJ Rodrigo Mantega, por sua vez, entrou no universo da música de maneira despretensiosa, participando de pequenas festas organizadas pelo primo de segundo grau.

DJ e empresário, ele iniciou a sua carreira há 18 anos, autodidata, surpreendeu multidões com um feeling e talento indiscutíveis.

A carreira triunfal do DJ Rodrigo Mantega

Foi a partir daí que ele começou a tocar e aperfeiçoar suas habilidades, até se ascender no mercado. Em 2005, DJ Rodrigo Mantega viveu um momento especial de sua carreira ao abrir o show do Charlie Brown Junior.

Desde então, já dividiu o palco com grandes estrelas da música nacional, como Ivete Sangalo, Jota Quest, Skank, Claudia Leitte, Nando Reis, Jorge e Matheus, Anitta dentre tantos outros.

Acima de tudo, também animou os shows de nomes poderosos conhecidos internacionalmente: Aerosmith, Coldplay, Ariana Grande, Ed Sheeran etc.

DJ Rodrigo Mantega já embalou o casamento de cantores como Projota e Latino, além de integrar o elenco do programa ‘A Melhor Viagem’, exibido pela RedeTV durante os anos de 2019 e 2020.

“Toquei em muitas baladas legais de São Paulo e Florianópolis. Atualmente, o meu carro chefe de trabalho é casamentos e eventos corporativos. Faço muitos casamentos da comunidade judaica de São Paulo também”, explica o profissional.

Ele é especializado na categoria Open Format, e já comandou as pistas dos clubes mais desejados do Brasil e festivais como Rock In Rio e o Camarote Brahma do carnaval.

Rodrigo carrega em seu currículo grandes conquistas, não há dúvidas que todo reconhecimento é fruto de muita dedicação, esforço e talento.

Rodrigo carrega em seu currículo grandes conquistas, não há dúvidas que todo reconhecimento é fruto de muita dedicação, esforço e talento.

fonte: Reprodução