DJ fica ferida após disparar canhão de confetes no próprio rosto; veja

Flavinha sofreu queimaduras de primeiro grau no rosto, na região do queixo

Flávia Ribeiro, ou DJ Flavinha como é conhecida, ficou ferida após disparar um canhão de confetes no próprio rosto durante uma apresentação em Balneário Camboriú, Santa Cantarina, na última sexta-feira (20).

A artista tentava soltar os confetes na direção do público, mas não percebeu que posicionou o equipamento errado. Vídeos do momento circulam nas redes sociais e deixaram os internautas comovidos pelo acidente. Assista no final da matéria.

Conforme informações, Flavinha sofreu queimaduras de primeiro grau no rosto, na região do queixo. Em vídeos publicados nas redes sociais, ela explica que tentou seguir com o show, mas não conseguiu devido às fortes dores.

"Mesmo depois do estouro e com o sangue escorrendo, eu continuei tocando. Só coloquei o cabelo para frente e continuei. Pessoal da minha equipe quis me retirar, mas eu não quis sair até que não estava mais aguentando de dor", contou a DJ.

A artista relatou, ainda, que foi socorrida pela equipe médica do evento e encaminhada para o hospital. "Tive uma queimadura de primeiro grau, mas já estou me recuperando", completou.

Assista:

a coitada da dj flavinha passou o resto do show com a mão na boca secando o sangue https://t.co/wLehufiozd — pillow princess ༊ (@neptunegirlxx) January 23, 2023





