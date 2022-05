“DIY COM VIVI” ensina como é possível reutilizar materiais

Da Redação

Você já reutilizou materiais jogados no lixo para criar arte? A influenciadora digital Vivi, do “DIY COM VIVI”, mostra que é possível fazer trabalhos manuais incríveis reaproveitando itens que foram descartados.

Em seu Instagram @diycomvivi, a influencer já possui 1,5 milhões de seguidores e milhares de visualizações e compartilhamentos em seus vídeos.

Além da conscientização ambiental, milhares de pessoas notaram uma melhora no estresse e na ansiedade após conhecerem o trabalho de Vivi na internet. No período da pandemia da Covid-19, quando era preciso se distrair dentro de casa, o DIY foi a salvação para muitos.

“Através dos meus vídeos, ensino o passo a passo de diversas técnicas de DIY. São métodos simples e práticos de transformar o lixo em itens para usar na decoração e organização do lar”, explica.

Referente à sustentabilidade, Vivi sabe que possui um papel essencial nesse quesito. Com seu trabalho de reutilizar e criar, ela incentiva seu público a fazer o mesmo, conscientizando sobre a importância de minimizar a poluição do planeta.

Vivi já foi mencionada em prêmios da categoria Decoração e Organização por algumas vezes, sendo destaque pelo segundo ano consecutivo do Prêmio Ibest, Melhores do Brasil neste segmento.

Desde 2015, Vivi compartilha conteúdo autoral com seus seguidores. Ela começou com um canal no Youtube, mas seu “boom” maior aconteceu no ano de 2021, quando fez participação em um comercial do aplicativo TikTok Brasil, que foi exibido no intervalo do Big Brother Brasil. A partir desse momento, a influencer começou a notar o aumento de seu público na plataforma e seus vídeos se tornaram virais.

Com o crescimento conquistado por Vivi, a influenciadora precisou de ajuda e, atualmente, seu marido auxilia na administração e assessoria de sua empresa DIY com VIVI.

“Ele teve que deixar a antiga profissão de chef de cozinha para trabalhar comigo”, ela conta. “Acredito que teremos que contratar mais pessoas durante este ano”.

Vivi iniciou sua trajetória nesse nicho aos 37 anos, acreditando em si mesma e em tudo que poderia fazer pelo meio ambiente e pelas pessoas:

“Muitos me chamaram de “doida” por ter essa vontade em me tornar referência com DIY na internet, porém, atualmente tenho milhares de seguidores que se inspiram no meu trabalho e me acompanham, compartilham meus vídeos e estão sempre esperando por uma nova invenção minha”, ela brinca. “Fico realizada em saber que ajudei essas pessoas durante um período tão difícil quanto a pandemia, que libertei a criatividade delas de alguma forma e as tirei de dias estressantes”, finaliza a influenciadora Vivi.

Atualmente, Vivi está fazendo a divulgação da Mega Artesanal, a maior feira da América Latina.

Conheça mais sobre o trabalho de Vivi:

Instagram: @diycomvivi

TikTok: @diycomvivi