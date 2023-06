"Divertido e sedutor": Shakira e Lewis Hamilton estariam namorando

Rumores que a fila teria andado para a cantora Shakira circulam nas redes sociais há algum tempo. Após o fim do casamento com Gerald Piqué, as especulações de um relacionamento com o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, são grandes.

Segundo a revista People, dos Estados Unidos, o novo casal estaria cada vez mais próximo. "Eles estão passando um tempo juntos e além do estágio de ‘estamos nos conhecendo melhor'", disse uma fonte que conhece os dois. "É divertido e sedutor", resumiu o informante sobre o relacionamento entre a cantora e o piloto.

Nos últimos dias, Shakira assistiu ao Grande Prêmio da Espanha e teria sido vista em um jantar ao lado de Hamilton, aumentando mais ainda os rumores.

No entanto, algum tempo antes, a artista também se encontrou com o ator Tom Cruise nos bastidores do GP de Miami de Fórmula 1, o que provocou suspiro nos fãs que shipparam o casal.

