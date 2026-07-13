Disco voador? Ratinho afirma que já viu OVNI no céu do Paraná: 'eu vi isso'

O apresentador descartou a hipótese de ser um helicóptero, avião ou balão, descrevendo a estrutura como um corpo metálico gigantesco

O apresentador Ratinho surpreendeu o público de seu programa ao fazer um relato detalhado sobre um avistamento de OVNI por ele e um amigo. Durante o quadro "Ratinho Livre", que comentava sobre imagens secretas de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) divulgadas pelo governo dos Estados Unidos, o comunicador interrompeu a pauta para contar que ele próprio já testemunhou um fenômeno idêntico.

📰 LEIA MAIS: Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo Ratinho, o episódio não se tratou de ilusão de ótica ou confusão com aviões tradicionais. Ele enfatizou que estava acompanhado de um amigo de longa data, chamado Davi, e que ambos observaram o objeto a uma distância estimada de apenas 300 metros da posição onde os dois se encontravam.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O apresentador descartou a hipótese de ser um helicóptero, avião ou balão, descrevendo a estrutura como um corpo metálico gigantesco. O objeto permaneceu estático no ar por pouco menos de um minuto, emitindo uma luz e um forte clarão que chamou a atenção da dupla. Após isso, o ponto alto do relato foi a partida do OVNI.

"Ele se afastou da gente e desapareceu numa velocidade que jato nenhum tem. Avião não tem aquela velocidade", garantiu Ratinho, reproduzindo de forma bem-humorada os efeitos sonoros da arrancada.

Ciente de que relatos dessa natureza costumam ser recebidos com ceticismo, Ratinho fez questão de garantir que o que viu foi real, e não algo de sua cabeça. Ele reforçou que o avistamento aconteceu por volta das 19h, em um momento em que estava conversando sobre carros na área externa da residência, enquanto sua esposa, Dona Solange, preparava o jantar com os filhos na cozinha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu vi isso. Não tinha bebido. Eu posso trazer o Davi aqui no programa, que é meu amigo até hoje lá de São José dos Pinhais, para confirmar. Nós estávamos juntos em uma escada e vimos", desabafou o apresentador.