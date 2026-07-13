Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
SERÁ?

Disco voador? Ratinho afirma que já viu OVNI no céu do Paraná: 'eu vi isso'

O apresentador descartou a hipótese de ser um helicóptero, avião ou balão, descrevendo a estrutura como um corpo metálico gigantesco

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 20:57:16 Editado em 13.07.2026, 20:57:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Disco voador? Ratinho afirma que já viu OVNI no céu do Paraná: 'eu vi isso'
Autor Segundo Ratinho, o episódio não se tratou de ilusão de ótica ou confusão com aviões tradicionais - Foto: Reprodução/Instagram/iStock

O apresentador Ratinho surpreendeu o público de seu programa ao fazer um relato detalhado sobre um avistamento de OVNI por ele e um amigo. Durante o quadro "Ratinho Livre", que comentava sobre imagens secretas de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) divulgadas pelo governo dos Estados Unidos, o comunicador interrompeu a pauta para contar que ele próprio já testemunhou um fenômeno idêntico.

📰 LEIA MAIS: Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo Ratinho, o episódio não se tratou de ilusão de ótica ou confusão com aviões tradicionais. Ele enfatizou que estava acompanhado de um amigo de longa data, chamado Davi, e que ambos observaram o objeto a uma distância estimada de apenas 300 metros da posição onde os dois se encontravam.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O apresentador descartou a hipótese de ser um helicóptero, avião ou balão, descrevendo a estrutura como um corpo metálico gigantesco. O objeto permaneceu estático no ar por pouco menos de um minuto, emitindo uma luz e um forte clarão que chamou a atenção da dupla. Após isso, o ponto alto do relato foi a partida do OVNI.

"Ele se afastou da gente e desapareceu numa velocidade que jato nenhum tem. Avião não tem aquela velocidade", garantiu Ratinho, reproduzindo de forma bem-humorada os efeitos sonoros da arrancada.

Ciente de que relatos dessa natureza costumam ser recebidos com ceticismo, Ratinho fez questão de garantir que o que viu foi real, e não algo de sua cabeça. Ele reforçou que o avistamento aconteceu por volta das 19h, em um momento em que estava conversando sobre carros na área externa da residência, enquanto sua esposa, Dona Solange, preparava o jantar com os filhos na cozinha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu vi isso. Não tinha bebido. Eu posso trazer o Davi aqui no programa, que é meu amigo até hoje lá de São José dos Pinhais, para confirmar. Nós estávamos juntos em uma escada e vimos", desabafou o apresentador.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
avistamento FENÔMENOS Óvni paraná Ratinho
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV