Diretora de ‘Crepúsculo’ escolhe protagonistas para reboot da saga

A cineasta de “Crepúsculo”, Catherine Hardwicke, revelou quem ela acredita que seriam os substitutos "ideais" para os papéis principais em um reinício da saga.

Kristen Stewart, de 33 anos, e Robert Pattinson, 37, foram os protagonistas Bella Swan e Edward Cullen nos filmes baseados na famosa série de livros de vampiros de Stephanie Meyer.

Durante um recente episódio de "Watchalong" no podcast "Happy Sad Confused", a diretora concordou que Jenna Ortega, de "Wandinha", e Jacob Elordi, de "Euphoria", "seriam perfeitos" como os personagens principais.

Em outra parte da entrevista, ela revelou que Pattinson quase foi descartado para o papel principal no filme de 2008 porque o estúdio estava duvidoso sobre seus atributos físicos.

"Ele tinha uma franja preta e estava um pouco fora de forma porque ficava no bar o tempo todo", contou. O estúdio confiou em Catherine para transformar o ator no vampiro.

"Me ligaram de volta e disseram: 'Você acha que pode deixar esse cara bonito?' Eu disse: 'Sim, posso. Você viu as maçãs do rosto dele? Vamos fazer uma mudança no cabelo e em tudo e ele vai começar a malhar e vai ficar lindo'. Mas eles não acreditaram no começo."

A diretora confirmou que o ator eventualmente venceu outros três candidatos finais para o papel: Ben Barnes, Shiloh Fernandez e Jackson Rathbone, este último que mais tarde interpretou Jasper na série.

