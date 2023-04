Diogo Nogueira completa 42 anos e ganha declaração de Paolla

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O aniversário foi celebrado nesta quarta

Diogo Nogueira tem motivos de sobra para comemorar! Além de completar 42 anos nesta quarta-feira, 26, o cantor também ganhou uma declaração apaixonada da namorada, Paolla Oliveira (41). A atriz se derreteu ao celebrar a vida do amado e abriu um álbum de fotos inéditas com momentos românticos entre os dois.

continua após publicidade .

Na legenda dos cliques, Paolla iniciou a declaração apaixonadíssima: "De tudo e de todas as coisas que podemos viver, o tempo se faz maior e mais intenso quando a gente busca caminhar com alegria cada pedacinho dele. Obrigada pela parceria nessa jornada, com todo seu amor!”, a atriz demonstrou seus sentimentos na homenagem.

"Que a vida te proteja e te dê sabedoria pra continuar evoluindo, com o coração gigante que você tem! Te amo, Diogo Nogueira. Feliz aniversário”, Paolla concluiu a declaração que conta com diversas fotos acompanhada de Diogo, que esbanja felicidade do ladinho na namorada durante as diferentes viagens que fizeram juntos.

continua após publicidade .

Nos comentários, os fãs do casal ficaram encantados com a declaração e parabenizaram o artista: “Casalzão da porr*! Misericórdia, vocês dois se encontraram no universo! Que coisa mais linda!”, uma admiradora se derreteu. “São do mesmo mês, que coisa linda”, uma seguidora apontou a proximidade dos aniversários, já que Paolla completou 41 anos no início do mês. “Maravilhosos!”, elogiou mais uma.

Com informações, Revista Caras





Siga o TNOnline no Google News