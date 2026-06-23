Diogo Nogueira apresenta novo problema de saúde e preocupa fãs

Diogo Nogueira precisou alterar sua agenda de compromissos após enfrentar um novo problema de saúde que afetou diretamente sua voz. A equipe do cantor informou nesta segunda-feira (22) que o artista apresenta um quadro de disfonia intensa provocada por uma infecção viral das vias aéreas superiores, situação que comprometeu suas cordas vocais e exigiu repouso. Por orientação médica, o sambista precisou reagendar a apresentação da turnê Infinito Samba que aconteceria no dia 27 de junho, em Recife, Pernambuco. O espetáculo foi remarcado para o dia 28 de agosto, no Teatro Guararapes.

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Em comunicado divulgado nas redes sociais, a assessoria detalhou a situação do artista: “Em razão de um quadro de disfonia intensa, decorrente de uma infecção viral das vias aéreas superiores, com comprometimento das pregas vocais, conforme orientação médica, o cantor Diogo Nogueira precisará reagendar a apresentação da turnê Infinito Samba em Recife (PE), prevista para o dia 27 de junho. A nova data será no dia 28/08, no Teatro Guararapes.” A nota também confirmou outro cancelamento na agenda do cantor. “O artista não poderá participar do show no São João de Aracaju (SE), marcado para o dia 29 de junho“.

Confira o comunicado





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Problemas vocais já haviam afastado cantor dos palcos

Esta não é a primeira vez que Diogo enfrenta problemas relacionados à saúde vocal em 2026. Em maio, o cantor precisou cancelar apresentações após ser diagnosticado com laringite bacteriana grave. Na ocasião, a equipe do artista informou que ele estava em tratamento hospitalar devido à inflamação, que impossibilitava temporariamente o uso da voz.

“Comunicado: Informamos que Diogo Nogueira não poderá realizar os shows programados para os próximos dias, em razão de um quadro de laringite bacteriana grave, que está sendo tratado em ambiente hospitalar, impossibilitando temporariamente o uso de sua voz para apresentações musicais. Lamentamos e agradecemos a compreensão e o apoio do público, reforçando que a decisão foi tomada por orientação médica, visando a plena recuperação do cantor”, dizia a nota divulgada na época.

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Cantor tranquilizou fãs após internação

Dias depois da alta hospitalar, Diogo utilizou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde. Em vídeo publicado em seu perfil, ele explicou que precisou de cuidados intensivos para recuperar as cordas vocais. “Passando aqui para dar notícia pra vocês sobre a minha laringite. Eu precisei me internar para poder cuidar, para minha voz voltar da forma como ela é. Eu peguei esse vírus, que acabou prejudicando minha corda vocal. Como vocês podem ver, minha voz tá bem melhor, mas ainda tem o processo de recuperação”, afirmou.

O cantor revelou ainda que havia iniciado acompanhamento com fonoaudióloga e retomou aulas de canto para acelerar a recuperação. Além disso, anunciou um período de descanso para cuidar da saúde física e mental.

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Informações: Revista Caras

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