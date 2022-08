Diogo Mussi revela que flagrou mãe com 11 homens: 'alguns nus'

Da Redação

Irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, Diogo Mussi conversou com a coluna LeoDias após a entrevista concedida pela mãe deles, Mara Lúcia Abrão de Carvalho, ao Domingo Espetacular, no dia 21 de agosto. Durante o bate-papo, ela disse que se separou por conta dos filhos, o que Diogo garante que não é verdade. Também contou que chegou a flagrar a mãe com 11 homens em casa de uma só vez.

“Ela sempre fez lavagem cerebral, dizendo: ‘Ah, o papai roubou a mamãe, tirou tudo da mamãe’. De tanto eu ficar contra meu pai, certa vez ele me mostrou o processo, mostrou que ele é quem pediu a separação e só ficou com uma moto, enquanto ela ficou com todos os bens. Ela perdeu tudo com gandaia, com homens. Ela ia para rodeios e voltava com um monte de homens”, contou.

“Uma vez eu dormi fora de casa, voltei no dia seguinte, tive que pular a janela porque ninguém atendia. Quando eu pulei a janela, vi 11 homens, contei, eram 11 homens estranhos dormindo na casa dela. Já vi homem nu na cama dela. Ela saía e voltava com um monte de gente estranha. Era nojento, era horrível”, complementou Diogo.

As informações são da coluna de LeoDias, do Metrópoles.

