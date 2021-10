Da Redação

Diogo e Paolla Oliveira anunciam novo integrante da família

Em suas redes sociais, Diogo Nogueira e Paolla Oliveira apresentaram nesta quinta-feira (21) o novo integrante da família, o cãozinho Bruttus Batuque. Na foto, Paolla escreveu “Mais novo morador da casa… Notem a plenitude do Bruttus Batuque. Enquanto a gente tenta sair bem na foto com ele”.

continua após publicidade .

O cantor também compartilhou um vídeo em seu perfil do Instagram com o animal no colo.

continua após publicidade .

fonte: Reprodução

Além de Bruttus, Marley também faz parte da família.