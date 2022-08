Diogo Cachorrão grava segundo DVD em Apucarana em turnê 'Piseiro'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O cantor, músico e compositor Diogo Cachorrão, que gravou seu segundo DVD em Apucarana, vem ganhando destaque pelo Brasil. Natural de Maceió, o alagoano recentemente dividiu o palco com um dos maiores nomes da música brasileira do Forró o cantor João Gomes, na ExpoParanavaí, além de cantar ao lado de Victor Fernandes e Tarcísio do Acordeon, durante turnê do 'Piseiro', em Londrina, no norte do Paraná.

continua após publicidade .

O DVD "Diogo Cachorrão em Casa", gravado na Cidade Alta em julho soma mais de 10 composições originais, incluindo a canção de trabalho "Menina dos meus olhos". O sonho do cantor se tornou realidade quando montou a banda "Diogo Cachorrão", com repertório eclético que vai desde forró, brega a música sertaneja, com grandes sucessos atuais consagrados na história da música.

Diogo leva a alegria através da música e já realizou turnê em diversos países como Suíça, Alemanha, Holanda, Portugal e França em 2020. Ele chegou ao mercado fonográfico com notoriedade, sendo responsável por dar o tom a diversas canções nos estilos sertanejo, forró e brega.

continua após publicidade .

Infância

Natural de Maceió, Diogo passou parte da infância em Pilar, interior de Alagoas. Ao observar o pai, Djalma tocar saxofone e o avô Arlindo a tocar tuba, despertou o amor pela música. Autodidata aprendeu vários instrumentos como violão, teclado e sanfona.

Vídeo:

null - Vídeo por: Diogo Cachorrão

Siga o TNOnline no Google News