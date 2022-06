Dicas de filmes para a assistir no Dia dos Namorados; Confira

Da Redação

O amor está no ar e é para todos. A data mais romântica do ano está chegando e para os mais caseiros, nada melhor do que aproveitar esse dia especial com quem a gente mais ama. Então, se você está em busca de uma programação para aproveitar o domingão, dia 12 de junho, com o crush, o TN reuniu filmes que vão fazer sucesso com o 'mozão'. Se liga nas dicas:

fonte: Divulgação





La La Land: Cantando Estações (Netflix)

O musical foi indicado a 13 categorias no Oscar e vencedor de seis delas, incluindo Direção, Musica Original, Trilha Sonora, Design de Produção, Fotografia e Melhor Atriz. A história acontece em Los Angeles e acompanha um pianista e uma atriz iniciante que se apaixonam loucamente. Será que é possível conciliar fama e relacionamento? Com direção de Damien Chazelle e roteiro de Damien Chazelle, o elenco conta com Ryan Gosling, Emma Stone e John Legend.

fonte: Netflix

Me Chame Pelo seu Nome (Netflix)

O longa acompanha o jovem Elio, filho de família americana com ascendência europeia, e o estudante de mestrado Oliver, que vivem uma paixão secreta e alucinante em um verão ao norte da Itália. Lançado em 2018, recebeu quatro indicações para o Oscar, levando para a casa a estatueta de Melhor Roteiro Adaptado. Com direção de Luca Guadagnino e roteirização de James Ivory, o elenco tem Timothée Chalamet, indicado ao Oscar de Melhor Ator, Armie Hammer e Michael Stuhlbarg.

fonte: Divulgação Como eu era antes de você

Como Eu era antes de você



Também baseado em um best-seller, Como Eu Era Antes de Você é um filme de romance que conta a história de Louisa Clark, uma garota divertida e sonhadora, contratada para cuidar de Will, um jovem que teve sua vida transformada após um acidente. É um filme para chorar, com uma narrativa cheia de surpresas e emoções!

fonte: Netflix

Meu eterno talvez (Netflix)

Meu Eterno Talvez é uma comédia romântica da Netflix com uma fórmula clássica, mas super divertida! Marcus e Sasha eram amigos de infância, mas eles acabam se separando e se reencontrando depois de anos, quando levam estilos de vida muito opostos. É um filme leve, com atuações hilárias de Randall Park e Ali Wong, além de uma participação engraçadíssima de Keanu Reeves.

fonte: Divulgação





Simplesmente Acontece

Em Simplesmente Acontece, Alex e Rosie são amigos inseparáveis que cresceram juntos em Londres, compartilhando entre si suas melhores experiências. Tudo muda quando Alex ganha uma bolsa de estudos e passa a morar nos EUA. Separados, seus caminhos agora são outros. Mas nos tempos de hoje é impossível não se conectar. E, em se tratando de amor, o difícil é fazer as escolhas certas.

fonte: Netflix

Comer Rezar Amar (Netflix)

Liz decide recomeçar sua vida depois do divórcio e viaja pelo mundo em busca de boa comida, espiritualidade e amor verdadeiro.

fonte: Netflix

O Amor Não Tira Férias (Netflix)

Amanda, editora de trailers de filmes em Los Angeles, e Iris, jornalista em Londres, trocam de casa por duas semanas para tentar fugir dos problemas românticos.

fonte: Netflix





Ainda Estou Aqui (Netflix)

Uma adolescente perde o amor da sua vida em um trágico acidente. Arrasada, a jovem começa a achar que ele está se comunicando com ela do além.