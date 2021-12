Da Redação

DiCaprio pulou em lago congelado para salvar seus cachorros

O ator Leonardo DiCaprio, de 47 anos, precisou pular em um lago congelado para salvar seus dois cachorros, durante as gravações do filme "Não Olhe Para Cima", nova atração da Netflix.

continua após publicidade .

A revelação foi feita por parte do elenco e pelo diretor do longa-metragem, durante um painel realizado pela Entertainment Weekly. Segundo o cineasta Adam Mckay contou, o artista possui dois huskies siberianos que parecem "dois tornados" e um deles caiu em um lago que estava congelado. Após o resgate ser feito, foi o outro cão quem caiu no mesmo lugar.

"Um começou a lamber o que estava se afogando e então estávamos todos juntos no lago congelado", declarou Leonardo DiCaprio, ao narrar o ocorrido e ressaltar que ficou aflito sem saber ao certo o que fazer e por isso pulou.

continua após publicidade .

Nesse momento, a atriz Jennifer Lawrence lembrou que "um dos cachorros caiu e o Leonardo pulou para salvá-lo. E, assim que ele empurrou um cachorro para fora do lago, o outro pulou dentro da água".

Os dois huskies siberianos atendem pelos nomes de Jack e Jill e foram adotados por Leonardo DiCaprio e sua namorada, a modelo Camila Morrone, no ano passado.

Informações do UOL