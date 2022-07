'Dias difíceis', diz Klara Castanho em desabafo; saiba mais

Da Redação

Klara Castanho, de 21 anos, se pronunciou nesta quarta-feira (6)

Klara Castanho, de 21 anos, agradeceu o carinho e acolhimento vindos da família, amigos e fãs e se pronunciou nesta quarta-feira (6), sobre os dias difíceis que tem enfrentado desde que a notícia de que entregou um bebê para adoção após ser estuprada foi revelada.

"Os últimos dias não foram fáceis, mas eu queria vir aqui para agradecer por cada palavra de amor, de afeto e de acolhimento que eu recebi e venho recebendo", começou ela, em uma publicação no Instagram.

A atriz afirmou que todo o carinho da família, amigos de profissão e fãs tem sido muito importante para ela, por isso acreditava ser necessário dividir a sua gratidão com as pessoas.

"Obrigada do fundo do meu coração. Eu sei que muitos de vocês estão preocupados comigo, mas quero dizer que estou me cuidando, fazendo acompanhamento psicológico e sigo cercada de profissionais que estão trabalhando para a preservação dos meus direitos", disse.

Ela continuou o texto com agradecimento a todas as pessoas que a respeitaram desde que as notícias do estupro e da entrega do bebê para adoção foram vazadas.

Quero agradecer a minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de profissão, aos fãs que me acompanham e, também, a imprensa séria e responsável, que vem me respeitando durante esse momento.Klara Castanho

A atriz já havia se pronunciado após publicar a carta aberta onde detalhou tudo o que aconteceu com ela. No texto, ela pediu por "ventos de mudanças", e disse desejar que sua próxima personagem nas telinhas seja responsável por esses novos ares.

Castanho externou seu desejo em relação ao futuro nos comentários de uma postagem no Instagram da produtora Zola Filmes, responsável pela série "Bom Dia, Verônica', da Netflix, na qual ela interpreta a jovem Ângela, personagem que sofre abuso sexual.

Na plataforma, a produtora prestou solidariedade à atriz, e afirmou que "nenhuma mulher deveria ser obrigada a expor uma violência que passou". "Lamentamos muitíssimo por todo horror e sofrimento que lhe causaram", completou o perfil da Zola.

Nos comentários, Klara pediu por mudanças em sua vida. "Que nossa Ângela traga ventos de mudanças. É só o que eu desejo agora. Obrigada pelo cuidado de vocês", escreveu a atriz.

Entenda



Klara Castanho revelou que gestou uma criança após ser estuprada e a entregou para no dia 25/5. A história ganhou notoriedade após comentários da apresentadora Antonia Fontenelle e do jornalista Leo Dias. Posteriormente, por meio de uma carta aberta, a atriz rompeu o silêncio, e relatou a violência sofrida.

Klara contou que foi estuprada e engravidou, mesmo tendo tomado pílula do dia seguinte. Classificado por ela como "o relato mais difícil da minha vida", a famosa explicou que não queria tornar o assunto público, mas já que a adoção foi exposta, ela resolveu se pronunciar.

Posteriormente, Leo Dias, e o portal Metrópoles que hospeda o blog do jornalista, pediram desculpas à Klara Castanho pela exposição indevida do caso. O portal também garantiu que não demitirá o colunista.

Diversos famosos se solidarizaram com Klara após o ocorrido, entre eles as atrizes Juliana Paes e Flavia Alessandra, as cantoras Jojo Toddynho e Luisa Sonza e as apresentadoras Ana Maria Braga e Sonia Abrão.





