Trechos inéditos do diário pessoal do papa Francisco, divulgados nesta terça-feira (24), revelam relatos de supostos encontros com o diabo, uma visão dos "portões do inferno" ligada aos escândalos de abuso sexual na Igreja e uma profunda crise espiritual. As anotações, que expõem os medos e reflexões mais íntimos do pontífice argentino, falecido em abril de 2025, compõem o livro "O Diário Íntimo do Papa Francisco", organizado por seu colaborador próximo, o cardeal Victor Manuel Fernández, e lançado mundialmente em diversos idiomas.

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O material foi extraído de um diário de capa plástica preta mantido por Francisco entre 1992 e 2024. Segundo Fernández, chefe do Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano, o próprio pontífice pediu que seus escritos fossem tornados públicos. Após a morte de Francisco, o cardeal manifestou ao sucessor, o papa Leão XIV, o receio de que o caderno ficasse esquecido em algum depósito, obtendo autorização para publicar excertos contextualizados com comentários. A obra não traz o conteúdo na íntegra, pois os pensamentos mais confidenciais de Francisco foram redigidos em um código indecifrável e ficaram de fora da edição.

Em uma das passagens mais marcantes, datada de janeiro de 2021, o papa descreve ter tido "visões espirituais", afirmando que ouviu "claramente a voz do diabo". No texto, ele recorda tê-lo visto cerca de 15 anos antes, quando ainda era arcebispo de Buenos Aires, uma vez de dentro de um carro e outra no coro da igreja, durante uma missa, destacando que não conseguia esquecer seus "olhos ameaçadores". Francisco também registrou ter sentido a presença maligna durante viagens internacionais como pontífice.

Um dos episódios que mais o abalaram foi a visita ao Chile, em 2018, quando gerou forte repercussão negativa ao desacreditar vítimas de abuso sexual clerical durante uma coletiva de imprensa no avião. De volta a Roma, ele pediu desculpas, determinou uma investigação, admitiu ter sido induzido ao erro pela hierarquia chilena e convocou, em 2019, uma cúpula inédita de cardeais no Vaticano para tratar do tema. No diário, confessou estar devastado com a situação e reconheceu a dificuldade em admitir a gravidade do caso. Meses depois, já em Roma, escreveu ter tido uma visão da "entrada para o inferno" e da "sedução pagã em pleno vigor" ao refletir sobre o escândalo chileno.

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Os escritos também documentam uma crise espiritual de dois anos iniciada em 2021, período em que sua saúde se deteriorava. Francisco relatou sentir-se tentado pelo demônio e travar uma batalha interna para exercer o poder sobre a Igreja Católica sem ceder ao desejo de "usar os outros como marionetes". Com tom severamente autocrítico, o pontífice lamentou sentimentos ocasionais de "desdém, inveja e orgulho", além de um episódio em que ignorou um homem embriagado na rua por querer caminhar em paz. Em 30 de dezembro de 2022, chegou a se definir como "o arrogante, autossuficiente e cínico Jorge que mente para si mesmo".

A publicação ainda traz impressões de Francisco sobre nomes importantes da Cúria Romana. Sobre o cardeal norte-americano Robert Prevost, eleito papa Leão XIV em maio de 2025, o argentino referiu-se como "um grande pastor, um missionário generoso e um homem irrepreensível". Mesmo em relação a dois de seus críticos mais contundentes, Francisco demonstrou cordialidade: descreveu o cardeal guineense Robert Sarah como dono de "uma sensibilidade espiritual refinada" e afirmou que o cardeal alemão Gerhard Müller "parece agressivo, mas é um bom homem".