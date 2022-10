'Diabão' revela que comeu o próprio mamilo e planeja 'grudar' dedos

Da Redação

O tatuador Michel Praddo, mais conhecido como 'Diabão Praddo', revelou recentemente que comeu o próprio mamilo após arrancá-lo por meio de uma modificação corporal. Ao g1, ele também contou que "sonha" com a próxima mudança: 'colar' o dedo indicador com o médio. Como ele já arrancou o anelar, com o novo procedimento, os dedos se pareceriam com 'garras' em uma mão.

Neste sábado (8), ele postou que está na TPM (Tensão Pré-Modificação) e que nesta segunda vem novidades. "Essa noite não durmo, essa eu estava aguardando ansiosamente", escreveu.

Sobre comer o próprio mamilo, 'Diabão' relatou que foi algo espontâneo. "Comer o mamilo foi algo espontâneo, nada premeditado. Eu tinha acabado de tirar e fiz um vídeo. Minha esposa estava do lado, e queria 'zoar' com ela", explica o 'Diabão'. O procedimento foi realizado pouco antes do Ano Novo, e foi a última modificação que ele fez em 2020. O tatuador, porém, só abordou o assunto publicamente durante uma entrevista a um podcast neste mês.

Atualmente, o 'Diabão' parou temporariamente a sequência de modificações corporais para se dedicar ao exercício físico, embora use o tempo para pensar em novidades. "Sou apaixonado por musculação e, quando faço as mudanças, não posso me mexer muito até o fim da recuperação. Agora, estou estudando para fazer algo mais agressivo [no corpo]".

A próxima modificação ainda não tem data para acontecer, mas está sendo planejada com cuidado por 'Diabão'. O objetivo é colar o dedo indicador com o médio em uma das mãos. O tatuador já havia retirado o anelar em 2021.

As informações são do site g1.

Veja o post:





